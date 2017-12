The New School University of New York y el Centro de Estudios Metropolitanos llegaron a un acuerdo para realizar en conjunto el Índice de Compromiso con el Hábitat para las Ciudades (The Habitat Commitment Index for Cities - HCI 2.0) del Área Metropolitana de Buenos Aires. El estudio se propone comparar el desempeño de 24 municipios del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de mejoras en los índices sociales, ambientales, espaciales y económicos en relación a los compromisos asumidos por los Estados miembros de la ONU en la Agenda sobre Hábitat de 1996 y 2016. Un avance de esta investigación será presentado en el World Urban Forum 2018 que tendrá lugar en Kuala Lumpur (Malasia).