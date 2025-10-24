Sin fecha de Liga Profesional por las elecciones legislativas, en el futbol tendrá poca actividad. El viernes jugará River por Copa Argentina y habrán dos partidos pendientes del Clausura. Además, comienzan las Eliminatorias para el Mundial femenino y hay actividad todo el fin de semana en la NBA. Todas las luces estarán puestas en la carrera de Franco Colapinto, que se pone una vez más a prueba, esta vez, en México y tras una actuación en Estados Unidos que lo puso en boca de todos los fanáticos.

Copa Argentina

Argentinos Jrs ya espera en la final y hoy conocerá a su rival:

Viernes

22.10: Independiente Rivadavia vs River

Partidos pendientes del Clausura

En el torneo local se pondrán al día los encuentros que habían sido postergados:

Viernes

16.00: Sarmiento de Junin vs Rosario Central

18.00: Independiente vs Platense

Liga de Naciones

Comienza el camino hacia el Mundial femenino 2027 y la Selección jugará en CABA después de 20 años:

Viernes

20.00: Argentina vs Paraguay

Fórmula 1

El calendario llega a México, con cuatro fechas mas por delante para definir la temporada:

Viernes

15.30: Prácticas Libres 1

19.00: Prácticas Libres 2

Sábado

14.30: Prácticas Libres 3

18.00: Clasificación

Domingo

17.00: Carrera

La Liga

En España se jugará la fecha 10, con el clásico Real Madrid vs Barcelona como gran protagonista:

Viernes

16.00: Real Sociedad vs Sevilla

Sábado

09.00: Girona vs Real Oviedo

11.15: Espanyol vs Elche

13.30: Athletic vs Getafe

16.00: Valencia vs Villarreal

Domingo

10.00: Mallorca vs Levante

12.15: Real Madrid vs Barcelona

14.30: Osasuna vs Celta

17.00: Rayo Vallecano vs Alavés

Serie A

La Liga Italiana también tendrá dos clásicos, Napoli vs Inter y Lazio vs Juventus

Viernes

15.45: Milan vs Pisa

Sábado

10.00: Udinese vs Lecce

10.00: Parma vs Como

13.00: Napoli vs Inter

15.45: Cremonese vs Atalanta

Domingo

08.30: Torino vs Genoa

11.00: Hellas Verona vs Cagliari

11.00: Sassuolo vs Roma

14.00: Fiorentina vs Bologna

16.45: Lazio vs Juventus

NBA

Se disputa otro fin de semana de la temporada regular de la Liga de Basquet de EEUU:

Viernes

19.30: Raptors vs Bucks

20.00: Magic vs Hawks

20.30: Nets vs Cavaliers

20.30: Knicks vs Celtics

21.00: Grizzlies vs Heat

21.00: Pelicans vs Spurs

21.00: Rockets vs Pistons

21.30: Mavericks vs Wizards

23.00: Kings vs Jazz

23.00: Lakers vs Timberwolves

23.00: Trail Blazers vs Warriors

23.30: Clippers vs Suns

Sábado

20.00: Magic vs Bulls

20.30: Hawks vs Thunder

20.30: 76ers vs Hornets

21.00: Grizzlies vs Pacers

22.00: Nuggets vs Suns

Domingo

15.00: Spurs vs Nets

16.30: Pistons vs Celtics

19.00: Wizards vs Hornets

19.00: Cavaliers vs Bucks

19.00: Heat vs Knicks

20.30: Mavericks vs Raptors

22.00: Clippers vs Trail Blazers

22.00: Kings vs Lakers