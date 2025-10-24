Sin fecha de Liga Profesional por las elecciones legislativas, en el futbol tendrá poca actividad. El viernes jugará River por Copa Argentina y habrán dos partidos pendientes del Clausura. Además, comienzan las Eliminatorias para el Mundial femenino y hay actividad todo el fin de semana en la NBA. Todas las luces estarán puestas en la carrera de Franco Colapinto, que se pone una vez más a prueba, esta vez, en México y tras una actuación en Estados Unidos que lo puso en boca de todos los fanáticos.
Copa Argentina
Argentinos Jrs ya espera en la final y hoy conocerá a su rival:
Viernes
22.10: Independiente Rivadavia vs River
Partidos pendientes del Clausura
En el torneo local se pondrán al día los encuentros que habían sido postergados:
Viernes
16.00: Sarmiento de Junin vs Rosario Central
18.00: Independiente vs Platense
Liga de Naciones
Comienza el camino hacia el Mundial femenino 2027 y la Selección jugará en CABA después de 20 años:
Viernes
20.00: Argentina vs Paraguay
Fórmula 1
El calendario llega a México, con cuatro fechas mas por delante para definir la temporada:
Viernes
15.30: Prácticas Libres 1
19.00: Prácticas Libres 2
Sábado
14.30: Prácticas Libres 3
18.00: Clasificación
Domingo
17.00: Carrera
La Liga
En España se jugará la fecha 10, con el clásico Real Madrid vs Barcelona como gran protagonista:
Viernes
16.00: Real Sociedad vs Sevilla
Sábado
09.00: Girona vs Real Oviedo
11.15: Espanyol vs Elche
13.30: Athletic vs Getafe
16.00: Valencia vs Villarreal
Domingo
10.00: Mallorca vs Levante
12.15: Real Madrid vs Barcelona
14.30: Osasuna vs Celta
17.00: Rayo Vallecano vs Alavés
Serie A
La Liga Italiana también tendrá dos clásicos, Napoli vs Inter y Lazio vs Juventus
Viernes
15.45: Milan vs Pisa
Sábado
10.00: Udinese vs Lecce
10.00: Parma vs Como
13.00: Napoli vs Inter
15.45: Cremonese vs Atalanta
Domingo
08.30: Torino vs Genoa
11.00: Hellas Verona vs Cagliari
11.00: Sassuolo vs Roma
14.00: Fiorentina vs Bologna
16.45: Lazio vs Juventus
NBA
Se disputa otro fin de semana de la temporada regular de la Liga de Basquet de EEUU:
Viernes
19.30: Raptors vs Bucks
20.00: Magic vs Hawks
20.30: Nets vs Cavaliers
20.30: Knicks vs Celtics
21.00: Grizzlies vs Heat
21.00: Pelicans vs Spurs
21.00: Rockets vs Pistons
21.30: Mavericks vs Wizards
23.00: Kings vs Jazz
23.00: Lakers vs Timberwolves
23.00: Trail Blazers vs Warriors
23.30: Clippers vs Suns
Sábado
20.00: Magic vs Bulls
20.30: Hawks vs Thunder
20.30: 76ers vs Hornets
21.00: Grizzlies vs Pacers
22.00: Nuggets vs Suns
Domingo
15.00: Spurs vs Nets
16.30: Pistons vs Celtics
19.00: Wizards vs Hornets
19.00: Cavaliers vs Bucks
19.00: Heat vs Knicks
20.30: Mavericks vs Raptors
22.00: Clippers vs Trail Blazers
22.00: Kings vs Lakers