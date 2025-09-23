La diputada nacional y periodista Gisela Marziotta entregó este martes una placa en el Café LSA, de la ciudad de Salta, en reconocimiento por ser la primera cafetería del país atendida en Lengua de Señas Argentina (LSA). La fecha elegida tiene que ver con que el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lengua de Señas declarado por la Organización de las Naciones Unidas. Participaron del acto, además, la senadora nacional Nora Giménez, la candidata a diputada nacional por Salta, Mercedes Figueroa –segunda en la lista que encabeza Emiliano Estrada como candidato a diputado y Juan Manuel Urtubey para senador– y el diputado mandato cumplido Lucas Godoy.

“En un contexto en el que el gobierno de Javier Milei les saca derechos a las personas con discapacidades, es más necesario que nunca reconocer este tipo de proyectos que muestran toda la solidaridad y la inventiva que tenemos los argentinos y argentinas”, afirmó Marziotta.

El Café LSA es un espacio creado por personas sordas para “tender, derribar barreras y demostrar que la inclusión es posible cuando se da lugar al respeto y a la diversidad”, tal como se presentan en la cafetería. Se encuentra en la calle Alberti 392 de la capital salteña.

“Vivimos en un país que tiende a la organización colectiva y con una tradición de lucha y reconocimiento en derechos humanos. El caso del Café LSA es un claro ejemplo de ésto y por eso decidimos reconocerlo desde el Congreso de la Nación”, sostuvo la diputada.

“Para construir un país distinto, en el que todos y todas tengamos las mismas oportunidades para desarrollarnos y tener una vida plena, es fundamental que recojamos estas experiencias y les demos el reconocimiento necesario”, concluyó.







