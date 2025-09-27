Cines

200% LOBO



Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP

Showcase. Cas: 13.45 h



BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.40*, 19.15, 21.45 h (*no se emite dom)



BTS MOVIE WEEKS

Musical/documental

Cinépolis. Dom, 17.00 h

Hoyts. Sáb, 22.00 h; dom, 16.40 h

BTS 2016

ATP

Showcase: Dom, 14.30 h

BTS 2017



ATP

Showcase. Dom, 16.25 h

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Cinépolis. Cas, 16.30, 22.30 h

Las Tipas. Cas: 17.00, 19.30 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h



Showcase. Cas: 14.25*, 19.50 h; Sub: 17.15*, 22.25 h (*no se emite sáb y dom)

CAZADORES DEL FIN DEL MUNDO



Con Dave Bautista, Kristofer Hivju. Dir: J. J. Perry. SAM 13 años

Cinépolis. Cas 20.30, 22.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.15 h



Showcase. Cas: 12.00*, 14.20**, 22.10 h (*solo sáb y dom) (**no se emite sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO



Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Cinépolis. 4D.2D Cas: 16.50 h; 2D Cas: 16.15, 19.30, 22.40 h



Hoyts. 2D.DBOX Cas: 15.20 h; 2D Cas: 18.40 h; 2D Sub: 15.20, 22.00 h.

Las Tipas. 2D.4D Cas: 16.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.20, 17.00 h; Sub: 20.30 h

Showcase. Cas: 12.10*, 15.20, 18.30, 21.40 h; Sub: 12.30*, 15.40, 18.55, 22.05 h (*solo sáb y dom)

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS



Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 20.00, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 16.30, 16.50, 19.40, 21.45, 22.30 h (*solo sáb y dom)



Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h; 2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 h

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.40, 20.30, 21.40 h

Showcase. Cas: 13.50, 16.05, 16.45, 19.05*, 19.45, 22.00, 22.40 h; Sub: 13.30, 16.25, 19.25, 22.20 h (*excepto jue)

EL CUADRO ROBADO



Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

EL ESCUERZO

Con Cristóbal López Baena, Javier Pereira. Dir: Augusto Sinay. SAM 13 años

Cine El Cairo. Sáb, 18.00 h



EL GRAN VIAJE DE TU VIDA

Con Margot Robbie, Colin Farrell. Dir: Kogonada. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 22.10 h



Showcase. Sub: 19.30, 21.50, 22.30* h (*solo jue)



EL RAYO VERDE

Con Marie Riviere, María Luisa García. Dir: Eric Rohmer. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 22.30 h



ELDA Y LOS MONSTRUOS

Con Diego Detona, Natalia Curcho. Dir: Nicolás Herzog. SAM 13 años

Cine Lumière. Sáb, 20.00 h

F1: LA PELÍCULA



Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 19.20 h

HAMILTON

Musical. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 18.30, 21.40* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 19.00 h

Hoyts. Sub. 21.00 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 18.10 h



Showcase. Sub: Jue, 19.15; Vie, lun, mar y mié: 21.30 h; Sáb y dom, 16.15 h

HOMO ARGENTUM



Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.30 h

Hoyts. Cas: 14.50*, 15.10, 17.20, 19.40 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h; Sub: 19.00 h

Showcase. Cas: 12.25*, 12.40*, 15.00, 17.20, 19.40, 20.15**, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**excepto jue)

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY



Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.20, 17.40, 18.15, 20.00 h; Sáb y dom: 14.45, 16.20, 17.10, 18.40, 19.40 h

Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50, 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.10, 19.20 h

Showcase. Cas. 12.00*, 12.20*, 14.15, 14.35, 16.35, 16.55, 19.10 h

LA COLINA DE AMAPOLAS

Animacion. ATP

Showcase. Sáb y dom: 14.10 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30 h



Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h

MIRANDA, DE VIERNES A LUNES

Con Inés Estévez. Dir: María Victoria Menis. SAM 13

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

MASCOTAS AL RESCATE



Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Las Tipas. Cas: 14.30 h



PAPÁ X DOS



Con Benjamín Vicuña, Celeste Cid. Dir: Hernán Guerschuny. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 14.50 h



Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.30 h (*solo sáb y dom)



OTRO VIERNES DE LOCOS



Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Las Tipas. Cas: 19.50 h



Showcase. Cas: 12.15*, 14.45, 17.10, 19.35 h (*solo sáb y dom)



ROPA LIMPIA, NEGOCIOS SUCIOS

Con Daniel Day-Lewis, Roshan Seth. Dir: Stephen Frears. SAM 16 años

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h



TONY, SHELLY Y LA LINTERNA MÁGICA



Animación. Dir: Filip Pošivač. ATP

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h



TOY STORY (30 AÑOS)



Animación. Dir: John Lasseter. ATP

Hoyts. Cas: 16.00 h. Sáb y dom: 14.15 h



Showcase. Cas: 18.00 h (excepto jue)



UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Cines del Centro. Sub: 15.50, 19.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 15.30*, 19.00 h; Sub: 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D y 2D Cas: 15.10, 18.35, 22.00 h. Sab y dom: DBOX 2D y 2D Cas: 14.50, 18.20, 21.50 h

Las Tipas. 2D Atmos: Sub: 21.00 h; 2D.4D Cas: 15.40, 19.00, 22.20 h

Nuevo Monumental. Sub: 17.30, 20.45 h

Showcase. Cas: 14.40, 19.00, 21.30* h. Sub: 12.35**, 16.00, 19.20, 22.15, 22.35 h (*solo jue, sáb y dom) (**solo sab y dom)

Música



ANFITEATRO MUNICIPAL

Av Belgrano 200 Bis

Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h



Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h



BEATMEMO PUB



Oroño y Güemes

Tiago & Los Pájaros. Dom, a las 20.30 h

BROADWAY



San Lorenzo 1223

El principio del fin. Musical. Vie 3 de oct, a las 21 h



Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h



Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h



CASA BRAVA

Pichincha 120

Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h

C. C. ATLAS



Mitre 645

Orquesta de Carlos Quilici. Cantan Gise Stival y Lucho Ríos. Sáb 27 de sept, a las 21 hs.

Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Vie 3 de oct, a las 21.30 h



Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h

LA COMEDIA



Mitre 958



¡A sonar se ha dicho! Concierto del Coro Infanto juvenil de la Escuela Provincial de Música N°5030, el Coro Municipal Voces del Alma de G. Baigorria y el Taller Orquesta de Niños y Adolescentes de la Mutual de AMR. Vie 3 de oct, 19.30 h

LAVARDÉN



Sarmiento y Mendoza

Gustavo Telesmanich Grupo. Vie 3 de oct, a las 21 h

EL CÍRCULO



Laprida y Mendoza

This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

METROPOLITANO



Junín 501

Miranda!. Sáb 27 de sept, a las 21 h

Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h

Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h



Teatro



ASTENGO

Mitre 754

Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h



Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h



BROADWAY



San Lorenzo 1223

Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h

Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Copiar. En el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas Rosario. Espectáculo que invita al escenario a un grupo de niños y niñas de 8 a 10 años, sin ensayo ni preparación. Junto con Animal Religion, transitan por un espectáculo lúdico, emotivo y ecléctico donde la única guía es la copia. De una copia también surge un original. Dom 28 de sept, a las 17 h (entrada a la venta en Alpogo y en boletería del CCPE, una hora antes de la función).

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. Franz Lehár. La exitosa opereta de Franz Lehar. Una historia ligera, que destaca la figura de Hanna Glawary (Virginia Tola) quien recrea este personaje de una manera estelar junto a su parteneaire: Alejandro Spies; entre otros grandes artistas de la lírica nacional que completan este gran elenco. 19 de oct, a las 19.00; 23 y 25 de oct, a las 20 h



ESPACIO BRAVO



Catamarca 3624

No descansa nunca. Obra escrita y dirigida por Romina Mazzadi Arro, con las actuaciones de Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Los sáb de sept, a las 21 h



Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Un padre, militar del ejército argentino de la época de la Conquista del desierto, se traslada con su mujer y sus tres hijas a las tierras del exterminio patagónico. Los dom de sept, a las 20 h

LA COMEDIA

Mitre 958



Muerde. Thriller casi policial con Luciano Cáceres. Dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. Sáb 27 de sept, 21.30 h



LA ESCALERA



9 de Julio 324

Asuntos ocultos. Un misterio familiar. Una herencia. Un pasado que no descansa. El tablero está listo… Los dom de sept, a las 20 h



LA MORADA

Avenida San Martín 771

Encontrarte sin querer encontrarte. Es el año 2020, Pablo y Marisol se encontraron y necesitan conocerse. Deciden pasar juntos el aislamiento por Covid. Dramaturgia y dir: Mecha Nuñez. Sáb 27 de sept, a las 21 h



Remake. Carlos, un hombre obsesionado con la televisión, secuestra a Marcelo, el presidente de un canal, para reclamarle que solucione aspectos que considera imperdonables sobre la programación. Y sobre algunas cosas más. Dir: Sergio Luccione. Los dom de sept, a las 20 h



LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Presidente Schreber. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre la realidad y sus delirios. Dramaturgia y dir: Hugo Cardozo. Los sáb de sept, a las 21 h

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de sept, a las 20 h



SALA AMIGOS DEL ARTE

3 de Febrero 755

Barrio tesis. En una esquina cualquiera del Conurbano, tres amigos de toda la vida se reúnen para jugar un partido que nunca llega. Lo que parece una tarde más se convierte en una despedida. El barrio late en cada silencio, en los relatos que se repiten como mantras, en la risa que tapa lo que duele. Sáb 27 de sept, a las 21 h

SALA TANDAVA



9 de Julio 754

Una visita inesperada. En una noche de celebración de una familia convencional, una visita inesperada, expone los secretos más profundos de cada uno. Dir: Carlos Carusso. Los sáb de sept, a las 21 h

TEATRO DEL RAYO



Salta 2991

Al Matadero. Un investigador se sumerge en la historia nacional para reconstruir el crimen narrado en “El Matadero” de Esteban Echeverría, una obra fundante de la narrativa argentina moderna. Los sáb de sept, a las 21 h

𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟

Alem 3086

La prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo. Aterradas por la inseguridad reinante, hacen uso y abuso de esa legítima virtud cardinal que es “la prudencia”. Dir: Luciana Di Pietro. Vie 3 de oct, a las 20.30 h