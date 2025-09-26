La actriz Andrea del Boca fue absuelta en la causa que investigaba la financiación de la telenovela "Mamá Corazón", que se filmó en 2015 pero jamás llegó a emitirse. La actriz había sido procesada como supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, informó que los fundamentos del veredicto se conocerán el 25 de noviembre. Entre los procesados que también fueron absueltos estaban el exministro de Planificación, Julio De Vido, ex funcionarios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

“No voy a hacer ninguna manifestación, sólo agradecerles”, diijo del Boca antes de conocer el veredicto.

Los magistrados resolvieron por unanimidad absolver a todos los acusados, el cese de las medidas cautelares como embargos y poner a disposición de la Secretaría de Cultura de la Nación los capítulos de “Mamá Corazón” que están bajo custodia del Tribunal.

Además, se absolvió por falta de acusación fiscal en este caso a quienes habían llegado a juicio por otra producción audiovisual, la miniserie “El Pacto”, entre ellos Liliana Mazure, el ex rector de la Universidad de San Martín Carlos Ruta, además de De Vido y el ex funcionario Luis Vitullio.

La fiscal Fabiana León había pedido una condena de tres años y seis meses de prisión para la actriz y productora, a la vez que también reclamó en su alegato final una pena de cuatro años y seis meses de prisión para De Vido.

El debate comenzó el 6 de marzo de 2025, luego de que la actriz fuera procesada en 2019 acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de la citada novela, mientras que el pasado 21 de agosto, la fiscalía pidió tres años y medio de prisión para la actriz.

Andrea del Boca enfrentaba un juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela “Mamá Corazón” y la acusación señalaba que en 2015 la productora de la actriz, A+A Group, recibió 36 millones de pesos a través de una contratación directa que el disuelto Ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).