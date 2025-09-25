El sociologo, periodista e investigador Jorge Elbaum analizó en la 750 las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Las 10 falacias trumpistas
- Quebró el derecho internacional diciendo que las Naciones Unidas no sirven para nada y que él puede hacer lo que hace la ONU sin ayuda, y que le tienen que pedir favores a él para suspender los grandes conflictos internacionales.
- La falacia del pacificador. La más escandalosa de todas. Dijo que superó siete conflictos bélicos en su presidencia y media. Camboya-Tailandia: la guerra sigue, pero él dice haberla solucionado. Serbia-Kosovo: el conflicto también continúa porque Kosovo quiere y reivindica una independencia que ningún país del mundo reconoce y Serbia controla las fronteras de Kosovo. Israel-Irán: Trump dice también haber superado la guerra cuando Estados Unidos bombardeó Irán.
- Según el presidente de Estados Unidos, Palestina es el único que garantiza que continúe el genocidio porque es quien se opone en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ponerle un límite a Israel. O sea, una falacia trágica.
- Ucrania. Trump vuelve a mutar su visión sobre la guerra en Europa Occidental. Este miércoles le dijo a Vladimir Zelenski que puede recuperar sus territorios y que Rusia es un tigre de papel.
- Esta semana en Estados Unidos salieron fotos en la Agencia Migratoria de trabajadores con la bandera de sus respectivos países atrás diciendo BUSCADO, en una lógica brutal de xenofobia abierta.
- Negacionismo ambiental. Trump dijo que no puede ser que Europa siga haciendo trabajos con la energía verde, que hay que volver al “hermoso carbón”. Es una traducción textual.
- Negacionismo sanitario con respecto al paracetamol. Trump se atreve junto a su Secretario de Salud a fundamentar dos cosas: que el paracetamol produce autismo y a suspender las vacunaciones por hepatitis en los niños y las vacunaciones contra el COVID.
- Hay persecuciones internas que son coherentes con las externas. Las internas tienen que ver con el proceso de buscar sujetos que no sean anglosajones para expulsarlos.
- Las censuras y persecuciones macartistas que se están desarrollando en Estados Unidos a partir del caso de Charlie Kirk son escandalosas, por ejemplo la de Jimmy Kimmel, pero también se están desplazando contra la izquierda radical.
- Trump que Argentina no necesita ningún salvataje y apoyan la reelección de Javier Milei.