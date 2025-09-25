El sociologo, periodista e investigador Jorge Elbaum analizó en la 750 las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las 10 falacias trumpistas

  1. Quebró el derecho internacional diciendo que las Naciones Unidas no sirven para nada y que él puede hacer lo que hace la ONU sin ayuda, y que le tienen que pedir favores a él para suspender los grandes conflictos internacionales.
  2. La falacia del pacificador. La más escandalosa de todas. Dijo que superó siete conflictos bélicos en su presidencia y media. Camboya-Tailandia: la guerra sigue, pero él dice haberla solucionado. Serbia-Kosovo: el conflicto también continúa porque Kosovo quiere y reivindica una independencia que ningún país del mundo reconoce y Serbia controla las fronteras de Kosovo. Israel-Irán: Trump dice también haber superado la guerra cuando Estados Unidos bombardeó Irán.
  3. Según el presidente de Estados Unidos, Palestina es el único que garantiza que continúe el genocidio porque es quien se opone en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ponerle un límite a Israel. O sea, una falacia trágica.
  4. Ucrania. Trump vuelve a mutar su visión sobre la guerra en Europa Occidental. Este miércoles le dijo a Vladimir Zelenski que puede recuperar sus territorios y que Rusia es un tigre de papel.
  5. Esta semana en Estados Unidos salieron fotos en la Agencia Migratoria de trabajadores con la bandera de sus respectivos países atrás diciendo BUSCADO, en una lógica brutal de xenofobia abierta.
  6. Negacionismo ambiental. Trump dijo que no puede ser que Europa siga haciendo trabajos con la energía verde, que hay que volver al “hermoso carbón”. Es una traducción textual.
  7. Negacionismo sanitario con respecto al paracetamol. Trump se atreve junto a su Secretario de Salud a fundamentar dos cosas: que el paracetamol produce autismo y a suspender las vacunaciones por hepatitis en los niños y las vacunaciones contra el COVID.
  8. Hay persecuciones internas que son coherentes con las externas. Las internas tienen que ver con el proceso de buscar sujetos que no sean anglosajones para expulsarlos.
  9. Las censuras y persecuciones macartistas que se están desarrollando en Estados Unidos a partir del caso de Charlie Kirk son escandalosas, por ejemplo la de Jimmy Kimmel, pero también se están desplazando contra la izquierda radical.
  10. Trump que Argentina no necesita ningún salvataje y apoyan la reelección de Javier Milei.