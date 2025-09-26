El tenista Carlos Alcaraz inició con triunfo su participación en el ATP 500 de Tokio, aunque no sin susto, ya que el número uno del mundo derrotó por 6-4 y 6-2 al argentino Sebastián Báez en un partido que tuvo de todo: un parate por lluvia y una torcedura de tobillo que por momentos hizo temer por un abandono del tenista español.

El encuentro comenzó siendo parejo, con Báez aprovechando algunos errores de Alcaraz en los primeros games, sin embargo, cuando el marcador estaba 2-2, el murciano se dobló el tobillo y debió ser atendido por el médico del torneo. Pese al dolor inicial, pudo continuar y terminó cerrando el primer set con solidez, incluso después de una breve interrupción por la lluvia.

Ya más confiado en sus desplazamientos, Alcaraz sacó a relucir su mejor tenis en el segundo parcial. Mostró toda su agresividad, conectó tiros ganadores desde todas las posiciones y quebró en los momentos justos para quedarse con la manga por 6-2 y asegurar su pase a la segunda ronda del certamen.

Ahora, el desafío será ver cómo responde su tobillo en las próximas horas. Su rival en la siguiente instancia será el belga Zizou Bergs, número 45 del ranking ATP, que viene de una trabajada victoria sobre el chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 7-6 (7-2) y 7-6 (7-4).

En tanto, en el ATP 500 de Beijing, tampoco fue bueno el estreno de Camilo Ugo Carabelli, que perdió 6-1, 6-3 con español Alejandro Davidovich Fokina y quedó eliminado. En tanto, Tomás Etcheverry tenía que jugar ante el belga David Goffin, pero se retiró por una lesión. Para este viernes está previsto el debut de Francisco Cerúndolo, que jugará ante el estadounidense Learner Tien.