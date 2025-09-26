Cristian Fabbiani advirtió en las últimas horas que quiere cobrar todo su contrato (vence en julio 2026) si es echado del club y confrontó así con todo el arco opositor. Una situación que recordó a la vivida en 2009, cuando asumió la dirigencia Guillermo Lorente, tras 12 años de Eduardo López, y Fabbiani protagonizó el primer conflicto con aquella directiva. El por entonces jugador de Newell’s se negó a seguir en el equipo para forzar su salida a River, objetivo que finalmente cumplió. Ahora Fabbiani se muestra como otro problema para la Comisión Directiva que asumirá antes de fin de año, aunque por razones inversas: Fabbiani es el que no se quiere ir y ninguna agrupación opositora planifica el futuro del club y del primer equipo con el Ogro en el banco de suplentes. El técnico leproso tiene los partidos contados en el parque Independencia.