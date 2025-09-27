Un arsenal fue encontrado en un allanamiento en el barrio porteño de Villa Lugano donde un hombre fue detenido en el marco de una causa por lesiones y violencia de género y, según se detalló, hallaron más de 15 armas de fuego. El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en la calle Itaquí al 2500. La investigación se originó a raíz de un hecho ocurrido el 14 de septiembre pasado, cuando el imputado agredió físicamente a una mujer de 77 años. Tras la denuncia, los efectivos realizaron las tareas investigativas que derivaron en el allanamiento donde encontraron un arsenal sin documentación.
