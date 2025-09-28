Un clima de entusiasmo, de ganas de generar cambios en forma colectiva se respiró el jueves por la noche en el Teatro Picadero, uno de los espacios escénicos más vibrantes de la escena local, que presentó una nueva iniciativa: la Fundación Teatro Picadero. Es un proyecto de Sebastián Blutrach (director del teatro) y de tres importantes gestoras culturales. Ellas son Graciana Maro, contadora y gerenta de AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales), que trabajó en el Teatro San Martín y creó el posgrado en administración cultural de la Facultad de Economía (UBA); Natalia Calcagno, socióloga especialista en economía cultural con trayectoria en organismos como el Fondo Nacional de las Artes y MICA; y Anabella Museri, politóloga enfocada en el cruce entre derechos humanos y arte.

“En tiempos en que el sector cultural es atacado, empezamos a juntarnos a pensar y esos encuentros derivaron en esta Fundación, que creo que responde a necesidades de muchísimas personas más. Creemos necesario dejar de estar puramente a la defensiva para pasar a pensar una agenda. Para eso queremos generar estudios, encuestas, investigaciones con una relación de escucha, de ida y vuelta con la sociedad civil. Y así tener argumentos firmes para sentarnos a discutir con templanza, con datos duros”, planteó Blutrach en la presentación realizada en el bar del teatro, al que asistieron figuras de la cultura.

Estuvieron presentes Carlos Ulanovsky, Daniel Grinbank, Luis Machín, Andrea Garrote, Roberto Perinelli, Roberto Castro, Carolina Stegmayer, Boy Olmi, Carola Reyna, Eleonora Wexler, Dolores Solá, Gabriela Toscano y Cristina Fridman, entre otros. Pero no solo asistieron personalidades vinculadas al arte ya que la flamante fundación cuenta con un consejo asesor integrado por el abogado especialista en derechos humanos Gastón Chillier, las economistas Mercedes Marcó del Pont y Cecilia Todesca Bocco y Juan Gabriel Tokatlian (experto en Relaciones Internacionales), además de la escritora Claudia Piñeiro, y la actriz y directora Lorena Vega.

“Ante el nivel de avasallamiento tenemos que pensarnos y discutir qué queremos hacer. La comunidad cultural se merece una discusión para generar desde el Estado los fomentos de la actividad porque nuestra actividad tiene mucho más para devolverle a la sociedad de lo que en general recibe”, agregó Blutrach. Y se detuvo en la necesidad de pensar qué es el éxito actualmente en el sector cultural más allá de la venta de entradas, y de valorizar a la ficción como una herramienta poderosa para modificar la realidad “por la penetración que tiene, mucho más fuerte que cualquier otro discurso”.

La Fundación Teatro Picadero elaboró un primer informe sobre la situación del sector cultural realizado a partir de una encuesta de opinión en la que participaron más de dos mil artistas, productores, empresarios, profesionales y trabajadores de la cultura de nuestro país. Está disponible en la página web de la fundación y arroja datos significativos: la precarización, el pluriempleo, un clima social que estimula la auto limitación por parte de los creadores por miedo a la censura, a perder el trabajo o al repudio; y la necesidad de restablecer los sistemas de financiamiento y fomento a la producción cultural.

Además, en octubre comienza el ciclo de encuentros Pica Pica, que reunirán sobre el escenario del Teatro Picadero a hacedores del arte, de la cultura y a referentes de distintas áreas (política, economía, medios, academia, ciencias) para dialogar, poner en juego ideas y posibles estrategias. Cada encuentro será un laboratorio de conversación con un abordaje social y político, un espacio para imaginar horizontes y también estará disponible en el sitio web. Se buscará una mirada profunda y transversal sobre los distintos temas abordados. El primero de ellos se centrará en el rol del Estado, de lo público en el sector cultural. “Creemos que no hay que ser endogámicos y por eso convocamos un consejo asesor con referentes que admiramos de distintas disciplinas. Esa mixtura de pensamientos, de orientaciones nos impulsa a seguir pensando más cosas”, destacó Graciana Maro.

La gestora comentó los ejes que guían a la Fundación: la escucha de los distintos sectores, el diálogo con instituciones públicas y privadas, referentes y colectivos culturales, y la generación de información y conocimiento para elaborar porpuestas concretas. “Hace muchos años que venimos generando puentes y sinergias desde el Teatro Picadero y su programación, que toca temas sociales, de género, de ambiente con distintas organizaciones de la sociedad civil como el CELS, Anfibia, Futuröck. Hemos generado ciclos y encuentros con ellos para unir mundos. En esta línea vamos a seguir trabajando”, advirtió Anabella Museri. A su vez, Natalia Calcagno remarcó la envergadura de la crisis actual que abarca todos los órdenes y reconoció la necesidad de que el sector cultural participe para enfrentar el contexto adverso.

“Nos toca pensar juntos, hay mucho desafío hacia adelante y el esfuerzo lo tenemos que poner nosotros: ¿Hacia dónde queremos ir? El aporte presupuestario al sector cultural que hicieron gobiernos anteriores y que el actual sacó es mínimo en relación al presupuesto público, al PBI. Y a su vez lo que mueve el sector cultural en la economía es mucho mayor. Poder vivir de la cultura, restablecer el financiamiento, un clima social complejo…Sobre todo esto queremos empezar a trabajar con el ciclo Pica Pica, con los siguientes estudios, investigaciones y encuestas que vamos a hacer, con los vínculos con las organizaciones civiles de defensa y resistencia de los derechos”, adelantó Calcagno.