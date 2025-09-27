Ante el cierre de las negociaciones paritarias por parte del gobierno provincial, y la falta de perspectiva de nuevas convocatorias, desde Amsafé definieron darle continuidad al plan de lucha que busca exigir al gobierno que mejore la cuestión salarial. La decisión se adoptó en un plenario de delegados, donde también se acordó participar de las medidas de acción convocadas por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que incluye el lanzamiento de un paro nacional docente. “Hay políticas nacionales con respecto a la educación que son muy parecidas a las que adopta el gobierno de Santa Fe”, cuestionó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé.

Desde el sindicato vienen denunciando una modalidad dentro del gobierno provincial: cerrar las paritarias por decreto, sin apertura al diálogo. La última discusión fue en agosto, cuando la Casa Gris propuso un aumento del 7% semestral. El gremio calificó la propuesta como “insuficiente”, pero el gobierno decidió dar el debate por cerrado.

Con ese trasfondo, los docentes definieron un plan de lucha por tres semanas que incluyó una concentración frente a la Caja de Jubilaciones de la provincia, una movilización frente a la sede de Iapos y una nueva edición de la Marcha de las Antorchas, que tuvo réplicas en distintos puntos de la provincia. Pero ahora van por más: en un plenario que reunió a los 19 delegados departamentales de la provincia, se definió darle continuidad al plan de lucha impulsando acciones locales en toda la provincia.

“Vamos a realizar clases públicas y actividades en las plazas, en los semáforos, en las esquinas más importantes de las distintas ciudades. Son actividades que tienden a exigir al gobierno provincial que mejore la situación salarial, laboral y previsional que atravesamos los docentes y dé marcha atrás con el ajuste”, explicó Alonso, en diálogo con Rosario/12. “El gobierno provincial se tiene que dar cuenta que no va a haber calidad educativa cuando hay ajuste y que los docentes necesitamos tener otro trabajo para intentar llegar a fin de mes”, añadió.

Durante el plenario, los delegados gremiales también definieron sumarse a las medidas convocadas por Ctera. Entre ellas, un paro nacional docente con fecha a definir. “Los primeros días de octubre se van a realizar distintas acciones nacionales y desde Amsafé hemos decidido ser parte activa de ese plan de lucha. No solamente porque formamos parte de la Ctera, sino porque está claro que hay políticas nacionales que afectan a los trabajadores de la educación en Santa Fe”, expresó.

Por último, Alonso consideró que existe “un denominador común” en las gestiones educativas a nivel provincial y nacional: “Hay políticas nacionales con respecto a la educación que son muy parecidas a las que adopta el gobierno de Santa Fe. La paritaria nacional dejó de existir y en Santa Fe ya no se discute. Creo que el gobierno tiene que empezar a cumplir ese contrato electoral que tuvo con los santafesinos en el 2023, pero que apenas asumió lo dejó guardado y no lo aplicó”.