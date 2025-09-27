La biblioteca del profesor Nicolás Rosa constituye un acervo de más de un millar de volúmenes que abarcan un amplio espectro de disciplinas del campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Este conjunto refleja, de manera elocuente, los núcleos de debate intelectual durante el siglo XX, y la transición al siglo XXI, tanto en la Argentina como en el ámbito internacional, e incluye, a su vez, obras literarias de gran valor. Los textos abarcan ediciones originales y una significativa proporción en lenguas extranjeras (francés, inglés, italiano y alemán), lo que da cuenta de la amplitud de las fuentes que nutrieron su producción crítica. Asimismo, se conservan ejemplares que, a través de dedicatorias manuscritas dirigidas a él o a su compañera Irene o a ambos, aportan un testimonio insoslayable de las redes intelectuales y afectivas en las que se inscribió su trayectoria. Ahora la biblioteca de Rosa, forma parte del acervo público al ser donada a la Biblioteca Argentina "Juan Alvarez".