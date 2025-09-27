La próxima semana, la oposición en el Senado renovará su confrontación con el gobierno de Javier Milei. Tienen en su agenda avanzar con los dictámenes que prevén citar a una interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No será la única, pero es sin duda la que más preocupa en la Casa Rosada. El objetivo es preguntarle sobre las coimas en medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que investiga la justicia y donde ella está en el centro de la tormenta.

El 1º de octubre se realizarán una serie de reuniones en la Cámara alta. La primera será a las 11 y participarán los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Salud que presiden la cordobesa Alejandra Vigo y la peronista catamarqueña Lucía Corpacci, respectivamente. La intención es que allí se defina la interpelación al titular del Ministerio de Salud por las muertes por fentanilo contaminado, pero también quieren preguntarle por el manejo del conflicto en el Garrahan y la prevención del dengue.

Al mediodía, Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano discutirán la interpelación a Karina Milei por el escándalo de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. En la investigación judicial, la hermana del Presidente figura como una de las personas que se beneficia con retornos (coimas) del 3 por ciento por los medicamentos de la Andis. En este caso, los senadores de la oposición también quieren escuchar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También hay pedidos de interpelación a Karina Milei por el caso LIBRA.