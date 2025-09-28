Siempre se puede estar peor. Tremenda sentencia como para encabezar una nota "aniversario". Género de por sí complejo -la edición aniversario- casi tanto como las dedicatorias, que muchas veces suelen convivir en un mismo texto.

Hoy Rosario/12 cumple 35 años. Obviamente aquella primavera del '90 estaba lejos de ser un gran momento para el país, y para Rosario. El "Menemismo" acechaba, y hasta que no pasó fue difícil imaginarse la devastación y el saqueo. Se hablaba del salariazo y la revolución productiva, tiempo después sobrevendría el indulto a los genocidas y la enajenación de los bienes públicos. El rechazo a la política, que en Santa Fe se corporizó en Carlos Alberto Reutemann, ídolo deportivo, chacarero de oficio y conservador desde donde se lo mirara.

En ese contexto, desde una oficinita de no más de 20 metros cuadrados, con dos máquinas de escribir y por entonces un revolucionario aparato llamado fax, comenzó a editarse un suplemento de 8 páginas que acompañaría a la edición nacional de Página/12 sólo los viernes. Duró poco, para sorpresa de todos: Antes del año ya salía todos los días e iba creciendo en volumen de páginas.

Estaba claro que Rosario necesitaba expresarse. Otros suplementos similares aparecieron y se esfumaron al poco tiempo. En estas latitudes había una necesidad que fue cubierta por un medio que además obligó a los otros a salir a la calle, a contar lo que no se contaba, a mostrar lo que no se veía. Es un dato relevante que en la redacción de todos los medios de la ciudad hay trabajando periodistas formados en la escuela Página/Rosario. Y desde mañana Rosario/12 comienza desandar su 36 temporada.

Pasaron tres décadas y media, y como dijo el filósofo iletrado de Tandil, "pasaron cosas". Y vaya si fue así. Estuvimos mejor, la mayoría de los argentinos, vivimos momentos de felicidad y también experimentado la caída. Nada diferente de lo que sucede en cualquier lado, solo que aquí, desde hace un par de años estamos experimentando la degradación de la condición humana. Un ignorante que llama "mogólicos" a los que disienten, "mandriles" a los que somete, que manda a apalear a los jubilados y a estafar a los discapacitados. Acompañado en el comienzo y mientras convino, por gobernadores y dirigentes, entre ellos Maximiliano Pullaro, que como Robert De Niro en la magnífica película que compartió con Robin Williams, para "despertar" ahora y reconocer quién es y qué representa Javier MIlei.

Siempre se puede estar peor. Es cierto. Pero también se puede estar mejor. Y no depende de rachas ni del azar. Depende de todos, y desde Rosario/12 hacemos lo que hay que hacer.

Una frase tautológica: "Hay que hacer lo que hay que hacer". Me la dijo mi médico, y en eso estamos. Festejando estar aquí y ahora también en todo el país a donde llega Página, un "regalito" después de tanto tiempo que nos lleva a todas partes con nuestro periódico. Más allá de los "bloqueos" publicitarios y de los intentos de acallar la voces diferentes.

Al comienzo de la nota dije que el género "aniversario" es complejo. Cuesta el remate. Pero acá está facilitado por la gratitud hacia quienes acompañaron este proyecto iniciado por pibes de veintitantos y que ahora son sexagenarios. Claro que con la sangre renovada de varias generaciones, que siguen la huella de nuestros mayores, y que voy a personalizar en uno solo de esos tantos: El gran Hugo Soriani que nos lee desde la tercer bandeja y levanta su copa para brindar por los 35 y varios más.