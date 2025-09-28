En medio de una semana difícil, con el país conmocionado por el triple femicidio en la localidad bonaerense de Florencio Varela, Rosario se movilizó para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, las tres chicas asesinadas de manera bestial por el narcotráfico, en un crimen que todavía aterroriza al darse a conocer cada vez más detalles. Organizada por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la manifestación tuvo lugar este sábado, con una caravana que partió desde la Facultad de Ciencias Médicas hasta la Plaza San Martín. Otra masiva concurrencia al grito de "Ni una menos". "No hay víctimas buenas ni malas, hsy femicidios. Hay pibas pobres asesinadas", resaltaron desde la casa de estudios rosarina, como una respuesta a la manera en que se juzgó el brutal hecho, poniendo hincapié en el ‘rol’ de las víctimas y no en los victimarios. La movilización contó con la presencia de mujeres, diversidades, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y público general, en un reclamo unánime, para decir que así no se puede seguir viviendo, en un país que profundiza las desigualdades, lesiona derechos de los más vulnerables y quita oportunidades de desarrollo, consigno el sitio Conclusión.