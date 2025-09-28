El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sufrió el asedio de los farmers (productores agrarios norteamericanos) que le cuestionaron la demora en alcanzar un acuerdo comercial con China mientras se ocupa de ayudar a Argentina. Este disgusto quedó expresado a través de una declaración del titular de la American Soybean Association, Caleb Ragland.

"Nuestro país no ha realizado ventas a China en esta campaña debido a los aranceles de represalia del 20% impuestos por ese país", consigna el portal Agrofy News. "La fruestración es abrumadora , en vez de cerrar un acuerdo comercial con China, el gobierno está otorgando 20 000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras este país reduce sus impuestos a la exportación para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días".

La American Soybean Association (ASA) representa a más de 500.000 productores de soja en Estados Unidos a través de sus 26 asociaciones estatales afiliadas.



