El temporal pronosticado para estas jornadas pegó fuerte en buena parte de la provincia de Mendoza, sobre todo en el Gran Mendoza y sus alrededores. En el departamento de Maipú una conductora falleció a bordo de un Fiat Uno rojo cuando fue aplastada por un árbol mientras circulaba por Rawson y Villanueva.

Las fuertes ráfagas de viento del sector sur que alcanzaron los 50 km/h también provocaron un marcado descenso en la temperatura y ocasionaron un masivo corte de luz que afectó a diferentes zonas, como fue el caso de Godoy Cruz. Otro de los lugares afectados fue el Aeropuerto Internacional El Plumerillo, que suspendió todas las actividades y canceló los viajes hacia Chile y Buenos Aires. Además un avión de JetSmart dio marcha atrás cuando se disponía a aterrizar en el aeropuerto de la localidad de Las Heras y se dirigió a otro lugar.

Las autoridades provinciales y de diversos municipios reportaron una alta cantidad de daños materiales por las caídas de árboles y postes. Si bien el desastre climatológico fue generado por el viento en general, la precordillera y Malargüe padecieron el viento Zonda. Además en la Cordillera nevó intensamente y en varios regiones hubo fuertes precipitaciones y hasta granizo. Mientras tanto, en la Ruta Nacional 52 el temporal provocó baja visibilidad lo que repercutió en la exigencia de extrema precaución al avanzar en el camino.

El mal tiempo continuó hasta las últimas horas del sábado, aunque ya disminuían la nubosidad, las lluvias, tormentas severas, y vientos desde el sur. De todas formas se espera que las condiciones mejoren definitivamente para la jornada de este domingo, sin alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Según la Dirección de Contingencias Climáticas habrá "poca nubosidad con ascenso de temperatura y vientos del noreste".