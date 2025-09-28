El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las novedades del estado de salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano 2022, que permanece internado desde hace dos semanas tras un grave accidente en moto. Según informaron las autoridades del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el joven de 22 años continúa bajo atención intensiva aunque, en las últimas horas, ha mostrado una leve mejoría.

El texto, difundido este domingo, indica que “al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante. El cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.

Cómo evolucionó su salud

Este avance representó un paso importante después de varios días de mucha ansiedad e incertidumbre. Cabe recordar que el último parte oficial se había dado a conocer en dos tandas el miércoles pasado. En paralelo, la hermana del muchacho, Camila, y su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, habían compartido actualizaciones hasta el sábado por la tarde, en un intento de llevar tranquilidad a sus seguidores.

El mensaje que puso la joven fue corto, pero habló de una pequeña alteración en el estado de su ex. “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”, fue todo lo que escribió con respecto al estado de Medina. Camila, conocida más como Camilota, publicó el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales, llevando más tranquilidad al público pero manteniendo el pedido de unión y fe: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviados sus fuerzas”.

Es importante señalar que desde el 19 del corriente mes, Medina fue sometido a una cirugía para reparar la parrilla costal, ya que el impacto había provocado la fractura de ocho costillas y desde ese momento los pulmones se convirtieron en el órgano más vulnerable, el gran motivo de preocupación para la familia.

La última actualización previa a la de este domingo había sido el jueves por la tarde. En una foto del cielo despejado, Celis contó: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Para cerrar, y como viene haciendo en cada publicación al respecto, pidió nuevamente: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

Aunque el cuadro sigue siendo de pronóstico reservado, el parte médico de este domingo consigue aportar una cuota de optimismo tan cautelosa como necesaria. Cada mejora de Thiago, aunque paulatina, es motivo de expectativa para sus seres queridos y el público que, día a día, sostiene la esperanza de verlo recuperado.