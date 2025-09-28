En todos los resúmenes, en todos los programas deportivos, partidarios o neutrales, en todos los medios se hablará mucho de la última jugada del clásico de Avellaneda en la que Galdames, cara a cara con Cambeses tiró la pelota afuera. Con Racing jugado en ataque en un tiro libre que parecía poner el cierre, salió la contra, el chileno partió desde la raya del medio y se fue a buscar la gloria, el triunfo que habría ratificado la paternidad, la victoria del que viene en caída libre en la cancha del agrandado rival que pisa fuerte en la Copa. Pero no. Increíblemente Galdames le erró al arco, la pelota se fue muy cerca del poste y Racing, el que era banca en todos lados, terminó festejando el cero a cero.

El equipo de Gustavo Costas que venía embalado tras eliminar a Vélez en la Copa, tuvo un arranque infernal, como para comerse al Diablo crudo. Y antes de los 30 segundos armó una chance clarita que desperdiciaron primero Conechny y en la misma jugada Almendra. Zabala, en teoría el defensor más débil del cuadro visitante, se puso el traje de héroe para salvar sobre la línea. Un cuarto de hora, a los sumo 20 minutos duró el mejor juego de Racing estructurado en una salida limpia, en rápidos pases verticales, y en la movilidad de Vergara y Maravilla Martínez. Pero de a poco Independiente se empezó a acomodar mejor, ajustó las marcas, controló mejor a los de arriba y empezó a pensar en Cambeses. En un ratito Pusetto metió un remate e gol que salvó Parado y mandó la pelota a la red en un mano a mano con el arquero local, pero unos centímetros adelantado. Tampoco pudo Almendra con un remare pifiado cuando se iba de largo el interesante primer tiempo, con llegadas de los dos.

La segunda etapa fue otra cosa. Más trabado todo, con más faltas, más pases errados, menos llegadas. Dentro de la mediocridad general Independiente al menos insinuaba más y Costas metió cuatro cambios juntos a los 19m Salieron Martirena, Rojas, Vergara y Zucculini y entraron Balboa, Barrios, Mura y Di Césare). Los sacó para cuidarlos porque se le viene River por la Copa Argentina o porque veía que el equipo se desinflaba. Casi podría asegurarse que la decisión se explicaba en lo que estaba pasando en la cancha. Con el era banca pinchado y el que era punto con el pecho inflado se llegó al final, a la jugada que no dejará dormir a Galdames.

Lo lamentará mucho Independiente, que antes del partido firmaba el cero a cero con las dos manos.

Formaciones:

0 RACING

Cambeses

Martirena

Pardo

Colombo

Rojas

Zuculini

Sosa

Almendra

Vergara

A. Martínez

Conechny

DT: Costas.

0 INDEPENDIENTE

Rey

Vera

Lomónaco

Freire

Zabala

Loyola

Fernández Cedrés

Abaldo

Cabral

Montiel

Pussetto

DT: Quinteros.

Estadio: Racing. Árbitro: Nicolás Ramírez. Cambios: 46m I. Rodríguez por Almendra (R); 64m Mura por Martirena, Barrios por Rojas, Balboa por Vergara y Di Cesare por Zuculini (R); 73m Mazzantti por Abaldo (I); 81m Galdames por Loyola y Ávalos por Pussetto (I).