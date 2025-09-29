La posibilidad del reingreso de la fiebre amarilla, enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegipty (que en Argentina transmite el dengue, zika y chikunguña) provoca preocupación ante el riesgo en el que se encuentran las zonas del país que limitan con Brasil y Bolivia.

En el aquel primer país se detectó un brote, mientras que en Bolivia, si bien por ahora hubo pocos casos, se consideran suficientes para poner al sistema de Salud Pública de Salta en alerta.

Así lo indicó la infectóloga Adriana Falco, vicepresidenta del Círculo Médico de Salta y organizadora de la 23ª edición de las Jornadas de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Reemergentes, que se iniciaron este viernes.

“Tenemos una amenaza porque hay enfermedades que están en Bolivia o Brasil, de fiebre amarilla, con mortalidad altísima. Del 30 a 50 por ciento de mortalidad y tenemos riesgo que sea reintroducida porque la provincia está en el límite con Bolivia”, afirmó la médica.

En este punto advirtió que la mortalidad por fiebre amarilla está muy por encima que la del dengue, cuya letalidad alcanza el 0,1 por ciento.

La mejor prevención para evitar la fiebre amarilla es la vacuna. La inmunización era gratuita hasta agosto, cuando el Gobierno nacional determinó que deberá ser pagada por quienes quieran viajar al exterior.

Pero hasta ahora no hay stock de vacunas en la provincia, según confirmó la presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco, quien dijo que se prevé recibir las dosis a través de un sistema de preventa. Explicó que se tomó esta decisión con el propósito de optimizar la aplicación de las vacunas, dado que muchas veces quedan sin ser inoculadas y pierden vigencia. Cada dosis cuesta 220 mil pesos.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, indicó en agosto que con la decisión de no entregar más vacunas gratuitas se podía llegar a tener un ahorro estimado de 697.566 dólares, resultado de una reducción del 34 por ciento en la cantidad de unidades a adquirir. También se informó que el Estado garantizará las dosis necesarias para la población objetivo de Misiones, Corrientes, Formosa y departamentos seleccionados de Salta, Jujuy y el Chaco. Entre ellos, niños de hasta un año.

Las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS) declararon en julio la alerta epidemiológica por el aumento de casos de fiebre amarilla en América Latina.

Hasta ese momento se habían confirmado 235 casos en humanos y 96 muertes en cinco países, con una letalidad del 41 por ciento. El informe de estas organizaciones indicaba que “la mayoría de los casos se han producido en personas no vacunadas”, por lo que llamaba a “reforzar la vigilancia, la vacunación masiva y la preparación frente a posibles brotes urbanos”.

Resistencia a los antibióticos

Además de las enfermedades emergentes y reemergentes como el dengue, la leishmaniasis, o incluso el sarampión, Falco se refirió a otro problema que ocupa al sistema sanitario: la resistencia a los antibióticos. Informes de la OMS vienen alertando que para 2050 serán más las muertes por estas causas que por el cáncer.

“Debemos trabajar ante el uso indebido de los medicamentos”, dijo la especialista. Sostuvo que una de las tantas causas de la resistencia de los gérmenes tiene que ver con el incremento en la automedicación que permite que se genere esta resistencia.

Según informes de la OMS, “cada vez es mayor el número de infecciones —por ejemplo, neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis— cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad”, advirtió.