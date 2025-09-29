La primavera se hará presente esta semana. Este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado y una humedad del 88 por ciento. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 24 grados, con viento del norte.

El martes se mantedrá la nubosidad, con temperaturas mínimas de 14 grados y máxima de 25 grados, con viento del sur.

Para el miércoles, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados, con viento del este.