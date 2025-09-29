La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este lunes la venta de dos marcas de aceite de oliva en comercios y en sitios de internet por no contar con registros ante el organismo.

Mediante la disposición 7214/2025, publicada en el Boletín oficial, se detalló que uno de los productos prohibidos es el siguiente:

Aceite de oliva extra virgen, marca Morando Premium, primera prensada en frío.

Según se detalló, las investigaciones se iniciaron a partir de la consulta de un particular sobre la autenticidad del producto y se determinó que los números que presentaba en su rotulado eran falsos, por lo que fue catalogado como "apócrifo".

La prohibición abarca a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

Asimismo, a través de la disposición 7215 del Boletín Oficial, se prohibió la venta de otro aceite de oliva:

Aceite de oliva, virgen extra de primera presión en frío, Oliva extra virgen; marca Estancia Olivares; Origen de Mendoza.

Se trata de un producto que no contaba con registros ante el organismo y que exhibía datos falsos en su rotulado.





Por esta razón, la Anmat prohibió la venta en todo el país y en sitios de comercio electrónico de ambos aceites de oliva considerados apócrifos.

Seguí leyendo: