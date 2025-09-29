En medio del escándalo por la quita —durante apenas 72 horas— de las retenciones al agro, el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, Daniel Yofra, lanzó durísimas críticas y advirtió que apenas un puñado de seis empresas se vieron beneficiadas por el negocio y denunció que las empresas "sabían" de la movida.

Ante la pregunta de la 750 sobre qué lectura hace del escándalo de las retenciones cero, que fue cooptado por un puñado de seis empresas que liquidaron 7.000 millones de dólares en tres días, dijo que no está seguro de si fue un plan premeditado o algo que surgió sobre la marcha.

“Yo la verdad es que no sé. A mí me preguntaron si creía yo que sabían (las empresas). Yo creo que sí. Pero no lo sé a ciencia cierta. Yo comenté que estábamos en paritarias. Yo pregunto cómo está la situación en las empresas. Me dijeron que había más camiones que lo habitual. Pero no estoy en el negocio financiero. Para mí las empresas se dieron cuenta de que podía ser un negocio y lo capitalizaron”, dijo.

Y añadió sobre este tema: “Yo creo que son dos sectores que siempre han ganado. Después de la (ley) 225, el campo siempre se fue victorioso en los distintos gobiernos que hubo. Tal vez no ganaron tanto como estas empresas a las que un movimiento financiero hizo que ganen más de 1500 millones de dólares. Y después lo terminamos pagando todos. Nosotros, los trabajadores”.

“Estas empresas siempre han ganado. Yo hace 33 años que estoy en este sector. Siempre han sido favorecidos. Siempre han tocado el diferencial para beneficiarse”, añadió sobre este punto en medio de una negociación paritaria.

Negociación paritaria que viene encendida: “Siempre hemos peleado. Hace 20 años que discutimos lo mismo. Independientemente de esta maniobra, íbamos a pedir lo mismo. Porque creemos que el salario no lo fija el mercado, sino las necesidades de los trabajadores”.

Y, sobre el Gobierno, tras aclarar que pidieron quitar el impuesto a las Ganancias de los trabajadores y se negaron, dijo: “No hay privilegios para la clase trabajadora, para los jubilados, para el Garrahan, pero sí para estos grandes ganadores. Me parece que el chip lo tenemos que cambiar nosotros, los que tenemos que salir a luchar y a defender a nuestra clase”.

Y finalizó: “Nosotros arrancamos las paritarias normalmente. Si no nos dan lo que nos corresponde, porque no es algo que inventamos nosotros ni es un capricho, sino que es un estudio que se hace con valores del Indec para cumplir con las nueve necesidades primordiales, y vamos a ir con esta posición independiente de lo que hayan ganado con esta maniobra financiera”.