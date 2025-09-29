Semana caliente en el mundo del deporte. Vuelve la Fórmula 1 y también comienza la edición femenina de la Copa Libertadores 2025. La selección Sub 20 se enfrenta el miércoles ante Australia y hay definiciones en la Copa Argentina.
Mundial Sub 20
La Selección juega el segundo partido de la fase de grupos, luego del triunfo 3 a 1 sobre Cuba:
Miércoles
20.00: Argentina vs Australia
Copa Argentina
Se juega el último partido de los Cuartos de final. El ganador enfrentará a Independiente Rivadavia en las Semis:
Jueves
18.00: Racing vs River
Torneo Clausura
Termina la fecha 10 de la Liga Profesional, que tiene a Unión puntero en la Zona A y a Riestra como lider en la Zona B:
Lunes
15.30: Barracas Central vs Belgrano
20.00: Vélez vs Atlético Tucumán
Martes
19.00: Newell's vs Estudiantes
Libertadores femenina
Comienza la edición femenina de la Copa 2025 que se disputará en nuestro país, con Boca y San Lorenzo como representantes nacionales:
Jueves
16.00: Boca vs Alianza Lima
Viernes
20.00: San Lorenzo vs Sao Paulo
También esta semana hay partidos por la Fecha 9 del Torneo Clausura:
Lunes
16.00: San Luis FC vs Newell's
Martes
15.00: Ferro vs Independiente
Fórmula 1
Se corre la fecha 18 del calendario y el viernes empieza la acción en Singapur, que el domingo tendrá su clásico circuito nocturno:
06.30: Prácticas Libres 1
10.00: Prácticas Libres 2
Ligas Europeas
Premier League
Lunes
16.00: Everton vs West Ham
La Liga
Lunes
16.00: Valencia vs Real Oviedo
Serie A
Lunes
13.30: Parma vs Torino
15.45: Genoa vs Lazio