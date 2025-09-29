Semana caliente en el mundo del deporte. Vuelve la Fórmula 1 y también comienza la edición femenina de la Copa Libertadores 2025. La selección Sub 20 se enfrenta el miércoles ante Australia y hay definiciones en la Copa Argentina.

Mundial Sub 20

La Selección juega el segundo partido de la fase de grupos, luego del triunfo 3 a 1 sobre Cuba:

Miércoles

20.00: Argentina vs Australia

Copa Argentina

Se juega el último partido de los Cuartos de final. El ganador enfrentará a Independiente Rivadavia en las Semis:

Jueves

18.00: Racing vs River

Torneo Clausura

Termina la fecha 10 de la Liga Profesional, que tiene a Unión puntero en la Zona A y a Riestra como lider en la Zona B:

Lunes

15.30: Barracas Central vs Belgrano

20.00: Vélez vs Atlético Tucumán

Martes

19.00: Newell's vs Estudiantes

Libertadores femenina

Comienza la edición femenina de la Copa 2025 que se disputará en nuestro país, con Boca y San Lorenzo como representantes nacionales:

Jueves

16.00: Boca vs Alianza Lima

Viernes

20.00: San Lorenzo vs Sao Paulo

También esta semana hay partidos por la Fecha 9 del Torneo Clausura:

Lunes

16.00: San Luis FC vs Newell's

Martes

15.00: Ferro vs Independiente

Fórmula 1

Se corre la fecha 18 del calendario y el viernes empieza la acción en Singapur, que el domingo tendrá su clásico circuito nocturno:

06.30: Prácticas Libres 1

10.00: Prácticas Libres 2

Ligas Europeas

Premier League

Lunes

16.00: Everton vs West Ham

La Liga

Lunes

16.00: Valencia vs Real Oviedo

Serie A

Lunes

13.30: Parma vs Torino

15.45: Genoa vs Lazio