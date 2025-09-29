Otra vez la lluvia castigó al oeste bonaerense y, con hasta 80 milímetros acumulados el fin de semana, los campos de 9 de Julio quedaron bajo agua. Este lunes, un grupo de productores decidió trasladar su bronca al corazón político del distrito: la municipalidad. Ingresaron al edificio en medio de la tensión que arrastra desde marzo la zona, cuando comenzaron las inundaciones y la falta de obras públicas nacionales quedó expuesta como un drama cotidiano.

El clima en el palacio comunal fue áspero. Los manifestantes reclamaban ser recibidos por la intendenta María José Gentile, del PRO, pero la jefa comunal no apareció. En su lugar, un funcionario de segunda línea intentó contener los reclamos, sin éxito.

“No podemos seguir perdiendo todo mientras nos dan la espalda”, se escuchó entre los pasillos. La bronca venía acumulada y explotó en forma de denuncia: los productores presentaron una causa contra Gentile por “estragos, incumplimiento de deberes de funcionaria pública y omisión impropia”.

Quién es la intendenta que no atendió a los productores agropecuarios

La intendenta no es una figura menor en la política local. María José Gentile es médica de profesión, nacida en 1977, llegó al poder en 2023 tras imponerse en la interna de Juntos por el Cambio contra el radicalismo y luego derrotar en las generales a La Libertad Avanza.

Se convirtió así en la primera mujer en gobernar 9 de Julio. Su gestión, sin embargo, hoy enfrenta el dilema de un territorio que votó masivamente a Javier Milei en la presidencial --con casi el 64% de los sufragios-- y que ahora reclama soluciones a problemas que la motosierra nacional profundizó.

Seguí leyendo: