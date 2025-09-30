Radar es un show que reúne a los solistas rosarinos Matías Barrera, Fer Paziencia y Renzo Baltuzzi en un formato banda, con Bruno Resino en batería. El grupo interpreta canciones de cada uno, fusionando sus universos musicales en una experiencia colectiva única. Con influencias del pop, el folclore y la canción de autor, celebra la diversidad y el encuentro (A las 20.30, en Beatmemo.)