Por el triple femicidio de Florencio Varela, en el que torturaron y asesinaron a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, de 20 años, y a Lara Morena Gutiérrez, de 15, hay hasta el momento 7 detenidos: Magalí Guerrero, Miguel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.

En las últimas horas, habrían sido detenidas dos personas más en nuevos allanamientos realizados en Villa Zavaleta. Uno de los arrestados sería un amigo de Ibáñez que iba junto a ella y su tío en el auto Volkswagen Fox blanco que se utilizó de "apoyo" el día del crimen.

En estas horas, también se intensificó la búsqueda de otros dos sospechosos: Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", el narco peruano de 20 años señalado como el principal responsable de los asesinatos de las jóvenes, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.

¿Quiénes son los detenidos?

Magalí Celeste González Guerrero: dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos.

dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos. Miguel Villanueva Silva: también dueño de la propiedad y pareja de Guerrero.

también dueño de la propiedad y pareja de Guerrero. Daniela Ibarra: la policía la halló lavando manchas de sangre en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas.

la policía la halló lavando manchas de sangre en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas. Maximiliano Parra: también lo encontraron lavando manchas de sangre en la casa del crimen.

Los cuatro se negaron a declarar cuando fueron indagados y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. Los cuatro, además, están en la prisión de Melchor Romero.

También están detenidos por el crimen: