Por el triple femicidio de Florencio Varela, en el que torturaron y asesinaron a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, de 20 años, y a Lara Morena Gutiérrez, de 15, hay hasta el momento 7 detenidos: Magalí Guerrero, Miguel Villanueva Silva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra, Lázaro Víctor Sotacuro, Ariel Giménez y Florencia Ibáñez.
En las últimas horas, habrían sido detenidas dos personas más en nuevos allanamientos realizados en Villa Zavaleta. Uno de los arrestados sería un amigo de Ibáñez que iba junto a ella y su tío en el auto Volkswagen Fox blanco que se utilizó de "apoyo" el día del crimen.
En estas horas, también se intensificó la búsqueda de otros dos sospechosos: Tony Janzen Valverde, alias "Pequeño J", el narco peruano de 20 años señalado como el principal responsable de los asesinatos de las jóvenes, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.
¿Quiénes son los detenidos?
- Magalí Celeste González Guerrero: dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos.
- Miguel Villanueva Silva: también dueño de la propiedad y pareja de Guerrero.
- Daniela Ibarra: la policía la halló lavando manchas de sangre en la vivienda donde fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas.
- Maximiliano Parra: también lo encontraron lavando manchas de sangre en la casa del crimen.
Los cuatro se negaron a declarar cuando fueron indagados y fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. Los cuatro, además, están en la prisión de Melchor Romero.
También están detenidos por el crimen:
- Lázaro Víctor Sotacuro: está sospechado de conducir el auto Volkswagen Fox que sirvió de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que viajaron las tres víctimas hasta Florencio Varela. Fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, en Bolivia, luego de que se compruebe que salió del país a través de un paso fronterizo ilegal.
- Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde se hallaron los cuerpos y también de sepultar a las víctimas. Fue detenido este sábado en allanamientos que se realizaron en Florencio Varela.
- Florencia Ibáñez: es la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro y viajó esa noche en el auto de apoyo. Fue detenida este lunes por efectivos de la Policía de la Ciudad y Bonaerense junto a agentes de la DDI de La Matanza mientras salía de los estudios de televisión de A24, en el barrio porteño de Palermo.