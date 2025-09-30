Carlos Quintana sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y no volverá a jugar por el resto de la temporada. El defensor de Central deberá ser intervenido quirúrgicamente y su recuperación apuntará a estar disponible para la pretemporada de enero.

La baja de Quintana es relevante en el canaya porque se trata, sin dudas, del defensor más eficiente que tiene Ariel Holan y porque su suma a la de Juan Giménez, con lesión de ligamentos y meniscos ante Talleres. El zaguero central se lesionó al pisar mal luego de ir a disputar un centro en el partido con Gimnasia el pasado sábado. El primer diagnóstico lo tuvo en La Plata y fue confirmado en la ciudad ayer. No tendrá chances de volver a jugar por el resto del año.

El plantel de Central vuelve a las prácticas esta mañana para preparar el partido del domingo con River a las 21.15 en el Gigante. El ingreso de Facundo Mallo por Quintana será la única modificación, muy probablemente, dado que el equipo viene de ofrecer su mejor actuación del campeonato en la victoria ante el lobo platense.

Con el segundo tiempo ante Sarmiento aún por jugar, el auriazul lidera la tabla anual con 50 puntos, seguido de River con 49 y Argentinos y Boca con 47. Los dos primeros de la tabla anual jugarán la Copa Libertadores 2026 y el tercero un partido repechaje.