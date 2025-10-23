Tras horas de preocupación y una denuncia por averiguación de paradero, Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, reapareció en redes sociales con un video que llevó alivio a sus seguidores y familiares. La artista, que como solista se presenta bajo el nombre Lowrdez, explicó que se encontraba con gripe desde hacía varios días y que recién se despertaba cuando se enteró del revuelo generado por su ausencia.

“Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, dijo la cantante en una historia publicada en Instagram, en la que se la ve visiblemente afónica. "Alguien les informó muy mal", dijo. Y remarcó que está "perfectamente bien".

“Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, agregó, aunque parte del mensaje se escuchó entrecortado debido a su disfonía.

La publicación se conoció luego de que su madre, Mabel López, denunciara ante la Comisaría Vecinal 14B del barrio porteño de Palermo que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre. La noticia se viralizó rápidamente y generó una gran preocupación entre sus fanáticos, quienes recordaron los episodios de violencia de género que la cantante había denunciado en el pasado.





La denuncia y el operativo policial

De acuerdo con fuentes policiales, la madre de Lourdes se presentó en la noche del miércoles 22 de octubre para radicar la denuncia por averiguación de paradero, al no recibir respuestas de su hija durante casi tres semanas. En su declaración, mencionó también a Leandro García Gómez, expareja de la artista, a quien Lourdes había denunciado por violencia de género en 2022.





Ante la gravedad del caso, personal de la Policía de la Ciudad se dirigió al domicilio de García Gómez, pero el hombre aseguró que ya no mantenía ningún tipo de vínculo con la cantante y que ella no vivía allí. También se detalló que, en ese momento, no existían indicios de un posible secuestro o desaparición forzada, aunque se mantuvo el protocolo de búsqueda hasta que Lourdes publicó su video en las redes sociales.

Un pasado marcado por la violencia y la exposición

En septiembre de 2022, Fernández había denunciado públicamente que fue víctima de violencia de género. En aquella ocasión, publicó una foto de su rostro con moretones y relató haber sido filmada y fotografiada sin consentimiento. “Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”, escribió en su cuenta de Instagram, generando un fuerte impacto entre sus seguidores.

Meses después, en mayo de este año, la cantante volvió a referirse al tema al compartir una imagen junto a su expareja y escribir: “He tomado decisiones de las cuales me arrepiento, y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”.





Lourdes, que alcanzó la fama en la década del 2000 con el grupo Bandana, había retomado su carrera como solista en los últimos años, con presentaciones en Buenos Aires y el interior del país y en noviembre participará del regreso del grupo junto a otras tres integrantes. Sin embargo, en reiteradas ocasiones expresó su deseo de mantener una vida más reservada y alejada de los escándalos mediáticos.