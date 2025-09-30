Un incendio en un departamento del piso 14 de un edificio de Alfonsina Storni al 700 provocó la evacuación de decenas de vecinos y pérdidas totales en la cocina de la vivienda afectada. Según contaron vecinos, la situación se generó a raíz de que la inquilina estaba haciendo papas fritas, y el contacto del aceite con el fuego terminó generando las llamas, que rápidamente se propagaron por el hogar, alcanzando y destruyendo muchos objetos de plástico y parte del mobiliario. Bomberos informaron que las pérdidas en la cocina fueron totales, mientras que en otros sectores como el living-comedor hubo daños parciales.

El incendio generó un fuerte humo que se propagó por las escaleras del edificio, obligando a la evacuación de al menos 14 personas, entre ellas niños y adultos mayores que no podían salir por sus propios medios. Además, al menos cuatro personas fueron atendidas por el SIES por la inhalación del monóxido de carbono y al menos dos de ellas tuvieron que ser trasladadas, aunque están todas fuera de peligro.