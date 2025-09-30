Vélez Sarsfield batió 3-1 este lunes a Atlético Tucumán en Liniers. Arrancó dominando el conjunto de los Barros Schelotto, con el zurdo Pellegrini muy activo, Braian Romero -ya restablecido de su lesión- al acecho y pivotes como Bouzat y Baeza, bien plantados delante de una última línea que más temprano que tarde pagaría cara una fatal desatención.

Porque, ya sobre el cuarto de hora, entre Mammana y Magallán se las ingeniaron para generar un error en la salida que Mateo Bajamich velozmente aprovechó para someter a Marchiori.

El Fortín venía apretando, pero el Decano era efectivo y volvió a golpear con un cabezazo de Leandro Díaz, aunque la acción fue invalidada por offside del ex Lanús.

Vélez sintió el cimbronazo, pero se repuso en tres minutos: con un pase magnífico de Pellegrini lo igualó Romero y enseguida el mismo goleador lo dio vuelta tras culminar una buena pared con Galván. El dueño de casa revivía y Pusineri lo lamentaba.

En el complemento, Romero probó a Mansilla, pero enfrente Díaz ensayó una media tijera que salió alta y Marchiori le ahogó el grito al ingresado Ruiz Rodríguez.

Al final, Vélez aumentó con gol del chileno Diego Valdés y es escolta de Deportivo Riestra, el sorprendente líder del Grupo B.







