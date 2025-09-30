Dicen que tiene cara de hereje la necesidad: el presidente Javier Milei retomó contacto con el ex mandatario Mauricio Macri, luego de que en el entorno del primero descartaran de plano que fuera a haber algún acercamiento e incluso destacaran la imagen negativa de más del 70 por ciento del mandatario. Pero los tiempos cambiaron y la directiva de Estados Unidos es recuperar gobernabilidad, por lo q ¿Volverán las cenas con milanesas?
Retoma contactos con Macri tras la directiva de Estados Unidos
Ahora Milei tiene cara de hereje
La orden expresa de "gobernabilidad" del Tesoro norteamericano colocó en un nuevo lugar al expresidente, aun con su alta imagen negativa.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.