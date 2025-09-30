El 30 de septiembre y 1° de octubre se realizará el "Seminario regional: Prevención y erradicación de la tortura en América Latina: diálogos entre el control internacional y la acción preventiva". Referentes internacionales, muchos de ellos de Naciones Unidas, analizarán la actual situación en temas como sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas de detención, violencia institucional, uso excesivo de la fuerza.

La actividad es organizada por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA, y tendrá lugar en el Salón Azul de esta facultad (Av. Pte. Figueroa Alcorta 2293).

Participarán referentes internacionales en la materia, entre ellos Alice Jill Edwards, relatora especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Jorge Contesse, del Comité contra la Tortura; Marco Feoli, del Subcomité para la Prevención de la Tortura; Andrea Pochak, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La actividad se transmitirá por YouTube.