La actriz y exdirigente de la Asociación Argentina de Actores Adriana Aizenberg murió a los 86 años. Su muerte fue anunciada por esa misma entidad, que la despidión "con profunda tristeza".

Aizenberg dejó una huella imborrable por su prestigiosa trayectoria de más de seis décadas en cine, teatro y televisión, pero también por su compromiso como exdirigente del sindicato.

Nacida en Santa Fe el 1 de diciembre de 1938, se afilió a la Asociación Argentina de Actores en 1964 y forjó una carrera que la convirtió en un referente para varias generaciones. Figura fundamental del espectáculo nacional, su trayectoria de seis décadas reconocida con el Premio Podestá.

Adriana Aizenberg se formó con grandes maestros como Augusto Fernándes, con quien fue parte del grupo fundacional ETEBA junto a figuras de la talla de Lito Cruz y Héctor Bidonde.

Su talento la llevó a integrar el elenco estable del Teatro San Martín y a brillar en obras icónicas como “Venecia”, “El violinista en el tejado” y “Seis personajes en busca de un autor”.

En reconocimiento a su inmenso aporte a la cultura, en 2004 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por su sindicato y el Senado de la Nación.

En cine, dejó actuaciones memorables en clásicos como “Plata dulce” y fue aclamada por la crítica por sus roles en “Mundo grúa” y, especialmente, en “El abrazo partido”, que le valió el reconocimiento masivo.





Del teatro a la TV: referente y dirigente sindical

Aizenberg integró el Secretariado Mutual de la Asociación Argentina de Actores entre 1996 y 1998.

Su vigencia se mantuvo intacta hasta el final, conquistando a nuevos públicos con su reciente y elogiada participación como Consuelo Salustri en la exitosa serie “El encargado”.

Su rostro también fue parte de ficciones emblemáticas de la televisión argentina como “Poliladron”, “Vulnerables”, “Mujeres asesinas” y “Los exitosos Pells”, demostrando una versatilidad que la consolidó como una de las grandes actrices de la historia del país.