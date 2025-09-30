Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este martes.
La disputa por el precio de la soja
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó este lunes, en su habitual comentario del día que, "en medio de la necesidad de los exportadores por generar mercadería que anotaron en el marco de la suspensión de las retenciones, pero no tienen, los precios de la soja se mostraron hoy con subas". Así explicó el significativo rebote en los precios de pizarra y en los contratos para entrega a 30 y 60 días, que reflejaron aumentos con respecto a las cotizacions del viernes pasado.
Grimoldi: "Fuimos demasiado optimistas"
Por Leandro Renou
Tiene 1000 empleados, factura 200 millones de dólares y supo ser la fábrica de calzado más grande Sudamérica. Grimoldi, la firma que hoy preside Hernán Grimoldi, atraviesa un momento complejo en ventas y producción, situación que es transversal a todo el sector fabril y comercial. "Fuimos demasiado optimistas", expresó el CEO en relación a la percepción del modelo económico del Gobierno de Javier Milei y la marcha de la actividad.
La cotización de apertura del dólar
El dólar oficial abrió a $1330 para la compra y $1380 para la venta.
Rebotó el dólar y crecen las dudas
El dólar rebotó este lunes pese a la abultada liquidación del agro y en medio de nuevas especulaciones sobre la sostenibilidad del esquema económico. El movimiento se dio luego de que el Banco Central reinstaurara el viernes pasado controles cambiarios para limitar operaciones cruzadas entre el tipo de cambio oficial y los financieros. El dólar mayorista avanzó 34 pesos hasta ubicarse en 1360 pesos. El Tesoro compró divisas en el mercado de cambio y empieza a quedar claro el final del esquema de bandas.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar blue está a $1410 para la compra y a $1430 para la venta.