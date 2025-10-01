Cines
200% LOBO
Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP
Showcase. Cas: 13.45 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.40*, 19.15, 21.45 h (*no se emite dom)
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Cinépolis. Cas, 16.30, 22.30 h
Las Tipas. Cas: 17.00, 19.30 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
Showcase. Cas: 14.25*, 19.50 h; Sub: 17.15*, 22.25 h (*no se emite sáb y dom)
CAZADORES DEL FIN DEL MUNDO
Con Dave Bautista, Kristofer Hivju. Dir: J. J. Perry. SAM 13 años
Cinépolis. Cas 20.30, 22.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.15 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.20**, 22.10 h (*solo sáb y dom) (**no se emite sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Cinépolis. 4D.2D Cas: 16.50 h; 2D Cas: 16.15, 19.30, 22.40 h
Hoyts. 2D.DBOX Cas: 15.20 h; 2D Cas: 18.40 h; 2D Sub: 15.20, 22.00 h.
Las Tipas. 2D.4D Cas: 16.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.20, 17.00 h; Sub: 20.30 h
Showcase. Cas: 12.10*, 15.20, 18.30, 21.40 h; Sub: 12.30*, 15.40, 18.55, 22.05 h (*solo sáb y dom)
EL CASAMIENTO DE MURIEL
Con Tony Colette y Rachel Griffiths. Guion y dir.: Paul J. Hogan
CineClu. Corrientes 450. Hoy, a las 20.30.
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 20.00, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 16.30, 16.50, 19.40, 21.45, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h; 2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 h
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.40, 20.30, 21.40 h
Showcase. Cas: 13.50, 16.05, 16.45, 19.05*, 19.45, 22.00, 22.40 h; Sub: 13.30, 16.25, 19.25, 22.20 h (*excepto jue)
EL CUADRO ROBADO
Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
EL GRAN VIAJE DE TU VIDA
Con Margot Robbie, Colin Farrell. Dir: Kogonada. ATP c/Ley
Las Tipas. Sub: 22.10 h
Showcase. Sub: 19.30, 21.50, 22.30* h (*solo jue)
F1: LA PELÍCULA
Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley
Las Tipas. Sub: 19.20 h
HAMILTON
Musical. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 18.30, 21.40* (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Sub: 19.00 h
Hoyts. Sub. 21.00 h
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Sub: 18.10 h
Showcase. Sub: Jue, 19.15; Vie, lun, mar y mié: 21.30 h; Sáb y dom, 16.15 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 19.30 h
Hoyts. Cas: 14.50*, 15.10, 17.20, 19.40 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h; Sub: 19.00 h
Showcase. Cas: 12.25*, 12.40*, 15.00, 17.20, 19.40, 20.15**, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**excepto jue)
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h
Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.20, 17.40, 18.15, 20.00 h; Sáb y dom: 14.45, 16.20, 17.10, 18.40, 19.40 h
Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50, 19.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.10, 19.20 h
Showcase. Cas. 12.00*, 12.20*, 14.15, 14.35, 16.35, 16.55, 19.10 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Las Tipas. Cas: 14.30 h
PAPÁ X DOS
Con Benjamín Vicuña, Celeste Cid. Dir: Hernán Guerschuny. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 14.50 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.30 h (*solo sáb y dom)
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Las Tipas. Cas: 19.50 h
Showcase. Cas: 12.15*, 14.45, 17.10, 19.35 h (*solo sáb y dom)
TOY STORY (30 AÑOS)
Animación. Dir: John Lasseter. ATP
Hoyts. Cas: 16.00 h.
Showcase. Cas: 18.00 h (excepto jue)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Cines del Centro. Sub: 15.50, 19.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 15.30*, 19.00 h; Sub: 22.30 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.2D y 2D Cas: 15.10, 18.35, 22.00 h. Sab y dom: DBOX 2D y 2D Cas: 14.50, 18.20, 21.50 h
Las Tipas. 2D Atmos: Sub: 21.00 h; 2D.4D Cas: 15.40, 19.00, 22.20 h
Nuevo Monumental. Sub: 17.30, 20.45 h
Showcase. Cas: 14.40, 19.00, 21.30* h. Sub: 12.35**, 16.00, 19.20, 22.15, 22.35 h (*solo jue, sáb y dom) (**solo sab y dom)
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av Belgrano 200 Bis
Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Orquesta Escuela de Tango. Celebra sus 20 años con un concierto especial. La iniciativa pedagógica impulsada y coordinada por Javier Martínez Lo Ré y Martín Tessa, ha formado en el género a más de 200 músicos. Jue 2 de oct, a las 20.30. Entrada Gratuita.
Ciclo de Encuentros Utópicos. Orquesta Utópica + Astillero. Una cita con el tango nuevo del siglo XXI. Habrá música de compositores rosarinos y alrededores, y también estará Astillero, de Buenos Aires, con su música compuesta por Julián Peralta. Sáb. 4 de oct., a las 20.30. Loc. en venta.
CITY CENTER.
Oroño y Battle y Ordoñez.
Rubén Goldín. El cantautor rosarino presenta un show íntimo y emotivo. Hoy a las 21.30, en el Salón Jarana.
BROADWAY
San Lorenzo 1223
El principio del fin. Musical. Vie 3 de oct, a las 21 h
Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h
Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h
Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h
CASA BRAVA
Pichincha 120
Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h
C. C. ATLAS
Mitre 645
Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Vie 3 de oct, a las 21.30 h
Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
¡A sonar se ha dicho! Concierto del Coro Infanto juvenil de la Escuela Provincial de Música N°5030, el Coro Municipal Voces del Alma de G. Baigorria y el Taller Orquesta de Niños y Adolescentes de la Mutual de AMR. Vie 3 de oct, 19.30 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Gustavo Telesmanich Grupo. Vie 3 de oct, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h
Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h
METROPOLITANO
Junín 501
Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h
Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h
Teatro
ASTENGO
Mitre 754
Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h
Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h
Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h
EL CÍRCULO
Laprida y Mendoza
La viuda alegre. Franz Lehár. La exitosa opereta de Franz Lehar. Una historia ligera, que destaca la figura de Hanna Glawary (Virginia Tola) quien recrea este personaje de una manera estelar junto a su parteneaire: Alejandro Spies; entre otros grandes artistas de la lírica nacional que completan este gran elenco. 19 de oct, a las 19.00; 23 y 25 de oct, a las 20 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h
Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h
TEATRO DEL RAYO
Salta 2991.
Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct. a las 21 h.
LA MORADA
San Martín 771. P.A.
La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct. a las 21 h.
TEATRO DE LA MANZANA.
San Juan 1950
Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb. 11, 18 y 25 de octubre, 21 hs.
𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟
Alem 3086
La prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo. Aterradas por la inseguridad reinante, hacen uso y abuso de esa legítima virtud cardinal que es “la prudencia”. Dir: Luciana Di Pietro. Vie 3 de oct, a las 20.30 h