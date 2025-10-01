Cines

200% LOBO

Animación. Dir: Alexs Stadermann. ATP

Showcase. Cas: 13.45 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.40*, 19.15, 21.45 h (*no se emite dom)

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Cinépolis. Cas, 16.30, 22.30 h

Las Tipas. Cas: 17.00, 19.30 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

Showcase. Cas: 14.25*, 19.50 h; Sub: 17.15*, 22.25 h (*no se emite sáb y dom)

CAZADORES DEL FIN DEL MUNDO

Con Dave Bautista, Kristofer Hivju. Dir: J. J. Perry. SAM 13 años

Cinépolis. Cas 20.30, 22.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.15 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.20**, 22.10 h (*solo sáb y dom) (**no se emite sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Cinépolis. 4D.2D Cas: 16.50 h; 2D Cas: 16.15, 19.30, 22.40 h

Hoyts. 2D.DBOX Cas: 15.20 h; 2D Cas: 18.40 h; 2D Sub: 15.20, 22.00 h.

Las Tipas. 2D.4D Cas: 16.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.20, 17.00 h; Sub: 20.30 h

Showcase. Cas: 12.10*, 15.20, 18.30, 21.40 h; Sub: 12.30*, 15.40, 18.55, 22.05 h (*solo sáb y dom)

EL CASAMIENTO DE MURIEL

Con Tony Colette y Rachel Griffiths. Guion y dir.: Paul J. Hogan

CineClu. Corrientes 450. Hoy, a las 20.30. 

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. 4D.2D Cas: 14.00*, 20.00, 22.50 h; 2D Cas: 14.00*, 16.30, 16.50, 19.40, 21.45, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30 h; 2D Cas: 15.30, 18.30, 21.30, 22.20 h

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 18.10 h; 2D.4D Cas: 13.40, 16.20, 16.50, 19.10, 22.00 h; 2D.4D Sub: 22.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.40, 20.30, 21.40 h

Showcase. Cas: 13.50, 16.05, 16.45, 19.05*, 19.45, 22.00, 22.40 h; Sub: 13.30, 16.25, 19.25, 22.20 h (*excepto jue)

EL CUADRO ROBADO

Con Alex Lutz, Léa Drucker. Dir: Pascal Bonitzer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

EL GRAN VIAJE DE TU VIDA

Con Margot Robbie, Colin Farrell. Dir: Kogonada. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 22.10 h

Showcase. Sub: 19.30, 21.50, 22.30* h (*solo jue)

F1: LA PELÍCULA

Con Brad Pitt, Kerry Condon, Javier Bardem. Dir: Joseph Kosinsky. ATP c/Ley

Las Tipas. Sub: 19.20 h

HAMILTON

Musical. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 18.30, 21.40* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 19.00 h

Hoyts. Sub. 21.00 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Sub: 18.10 h

Showcase. Sub: Jue, 19.15; Vie, lun, mar y mié: 21.30 h; Sáb y dom, 16.15 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.30 h

Hoyts. Cas: 14.50*, 15.10, 17.20, 19.40 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.50, 21.10 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h; Sub: 19.00 h

Showcase. Cas: 12.25*, 12.40*, 15.00, 17.20, 19.40, 20.15**, 22.40 h (*solo sáb y dom) (**excepto jue)

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00, 17.20 h

Cinépolis. Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.20, 17.40, 18.15, 20.00 h; Sáb y dom: 14.45, 16.20, 17.10, 18.40, 19.40 h

Las Tipas. Cas: 14.40, 16.50, 19.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.10, 19.20 h

Showcase. Cas. 12.00*, 12.20*, 14.15, 14.35, 16.35, 16.55, 19.10 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.30 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Las Tipas. Cas: 14.30 h

PAPÁ X DOS

Con Benjamín Vicuña, Celeste Cid. Dir: Hernán Guerschuny. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 14.50 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.15, 16.30 h (*solo sáb y dom)

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Las Tipas. Cas: 19.50 h

Showcase. Cas: 12.15*, 14.45, 17.10, 19.35 h (*solo sáb y dom)

TOY STORY (30 AÑOS)

Animación. Dir: John Lasseter. ATP

Hoyts. Cas: 16.00 h.

Showcase. Cas: 18.00 h (excepto jue)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Cines del Centro. Sub: 15.50, 19.00, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 15.30*, 19.00 h; Sub: 22.30 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.2D y 2D Cas: 15.10, 18.35, 22.00 h. Sab y dom: DBOX 2D y 2D Cas: 14.50, 18.20, 21.50 h

Las Tipas. 2D Atmos: Sub: 21.00 h; 2D.4D Cas: 15.40, 19.00, 22.20 h

Nuevo Monumental. Sub: 17.30, 20.45 h

Showcase. Cas: 14.40, 19.00, 21.30* h. Sub: 12.35**, 16.00, 19.20, 22.15, 22.35 h (*solo jue, sáb y dom) (**solo sab y dom)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av Belgrano 200 Bis

Terapia de Murga. Sáb 4 de oct, a las 21 h

Camila. Dom 19 de oct, a las 21 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Orquesta Escuela de Tango. Celebra sus 20 años con un concierto especial. La iniciativa pedagógica impulsada y coordinada por Javier Martínez Lo Ré y Martín Tessa, ha formado en el género a más de 200 músicos. Jue 2 de oct, a las 20.30. Entrada Gratuita.

Ciclo de Encuentros Utópicos. Orquesta Utópica + Astillero. Una cita con el tango nuevo del siglo XXI. Habrá música de compositores rosarinos y alrededores, y también estará Astillero, de Buenos Aires, con su música compuesta por Julián Peralta. Sáb. 4 de oct., a las 20.30. Loc. en venta.

CITY CENTER.

Oroño y Battle y Ordoñez. 

Rubén Goldín. El cantautor rosarino presenta un show íntimo y emotivo. Hoy a las 21.30, en el Salón Jarana. 

BROADWAY

San Lorenzo 1223

El principio del fin. Musical. Vie 3 de oct, a las 21 h

Alejandro Lerner. Sáb 10 de oct, a las 21 h

Por siempre rock nacional. Cantantes, bailarines y músicos. Dom 12 de oct, a las 20 h

Disney en concierto: un recorrido sinfónico. Sáb 18 y dom 19 de oct, a las 16 h

CASA BRAVA

Pichincha 120

Homenaje a Led Zeppelin. Jue 9 de oct, a las 20.30 h

C. C. ATLAS

Mitre 645

Swingin’ Duets. Temas del Swing y el Jazz vocal al estilo “Crooner" interpretados en dueto por los vocalistas Andrea Passerini y Hernán Biancardi. Vie 3 de oct, a las 21.30 h

Sauce Rojo. Dúo formado por Yanina Bolognese y Alejandro Bluhn. Jue 9 de oct, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

¡A sonar se ha dicho! Concierto del Coro Infanto juvenil de la Escuela Provincial de Música N°5030, el Coro Municipal Voces del Alma de G. Baigorria y el Taller Orquesta de Niños y Adolescentes de la Mutual de AMR. Vie 3 de oct, 19.30 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Gustavo Telesmanich Grupo. Vie 3 de oct, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

This is Michael. Vie 10 de oct, a las 21 h

Pablo Juárez. Presenta su disco Solo canciones (BlueArt Records, 2025). Mar 28 oct, 20.30h

METROPOLITANO

Junín 501

Un poco de ruido. Vie 10 de oct, a las 21 h

Morat. Sáb 11 y dom 12 de oct, a las 21 h

Teatro

ASTENGO

Mitre 754

Teatro Negro de Praga. Sáb 4 de oct, a las 20 h

Relatividad. Invierno de 1949. Con el eco de la segunda Guerra Mundial y el estallido de la bomba atómica aún flotando en el aire, una misteriosa mujer aborda a Albert Einstein en la calle con la intención de hacerle una entrevista periodística. Con Gabriela Toscano y Luis Machín Dir: Carlos Rivas. Sáb 18 de oct, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Al fin y al cabo es mi vida. Con Silvia Kutika. Sáb 4 de oct, a las 21 h

Lo Lumvrise. Locos recuerdos. Sáb 4 de oct, a las 23 h

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza

La viuda alegre. Franz Lehár. La exitosa opereta de Franz Lehar. Una historia ligera, que destaca la figura de Hanna Glawary (Virginia Tola) quien recrea este personaje de una manera estelar junto a su parteneaire: Alejandro Spies; entre otros grandes artistas de la lírica nacional que completan este gran elenco. 19 de oct, a las 19.00; 23 y 25 de oct, a las 20 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

La rota madre que te parió. Una madre, dos hijas, y una relación atravesada por el abandono y las expectativas. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan Claudia Schujman, Anahí González Gras y Natalia Álvarez Dean. Los viernes de octubre, a las 21 h

Vittorino Pacheco. Una historia de amor y fracasoen clave grotesca. Una propuesta simbólica, desgarrada y profundamente poética. Dir: Gustavo Di Pinto. Los dom de octubre, a las 20 h

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991.

Comando geronte. Actúan Evangelina Bruno y Tito Gómez. Dirección: Miguel Franchi. Asistencia de Dirección: Soledad Hernández. Compañía Eternos debutantes. Sábados de oct. a las 21 h.

LA MORADA

San Martín 771. P.A.

La hija sin cabeza. Actúan Paula Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi. De Paula Luraschi. Dirección: Luciana Di Pietro. Sábados de oct. a las 21 h.

TEATRO DE LA MANZANA.

San Juan 1950

Habitación 3. Tres obras breves que transcurren en un mismo escenario. 𝗔𝗽𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝗽𝘀𝗶𝘀: Eva Ricart y German Lucatti. Dir. Sofía Di Palma. 𝗔𝗹𝘁𝗼 𝘃𝗶𝗮𝗷𝗲 𝗮𝗺𝗶𝗴𝗮: Ariana Favaretto y Camila Hidalgo Solis Dir. Sofía Di Palma. 𝗧𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗰𝗵𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗰𝗼 𝗹𝗲𝗷𝗼𝘀: Sofia Di Palma. Dir. Sandra Majic. Sáb. 11, 18 y 25 de octubre, 21 hs.

𝗧𝗘𝗔𝗧𝗥𝗢 𝗩𝗜𝗚𝗜𝗟

Alem 3086

La prudencia. Tres amigas se reúnen para celebrar el año nuevo. Aterradas por la inseguridad reinante, hacen uso y abuso de esa legítima virtud cardinal que es “la prudencia”. Dir: Luciana Di Pietro. Vie 3 de oct, a las 20.30 h