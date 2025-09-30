En junio de este año, el suboficial retirado de La Armada y militante de La Libertad Avanza del partido bonaerense de Punta Indio, Jorge Pablo Cabrera, celebraba al aire de un programa de radio la comercialización desde 1963 en Argentina del primer auto Ford Falcón con una frase repudiable: "Tuve la fortuna de que mi papá tuvo toda la vida uno (...), y abrías el baúl y todavía olía a justicia". Por esta oración que sintetiza la reivindicación del terrorismo de Estado, casi cinco meses después, la Unidad Fiscalimputóapología del delito y aliento a la persecución y odio contra un grupo de personas
"Abrías el baúl y olía a justicia"
Imputaron al militante libertario de Punta Indio que reivindicó el Falcon verde y la dictadura
La Unidad Fiscal de La Plata contempló que el exmilitar Jorge Pablo Cabrera hizo "apología pública de crímenes aberrantes" cuando, mediante el símbolo del auto Ford, reivindicó el sistema de secuestros, tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.
