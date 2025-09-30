Octubre llega con descuentos especiales impulsados por Banco Provincia a través de su billetera digital Cuenta DNI, que se posiciona como la herramienta preferida de las y los bonaerenses para ahorrar en consumos cotidianos. En el marco del Día de la Madre, durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, los comercios del rubro gastronomía ofrecerán un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que equivale a consumos de hasta $26.700.

A esto se suma el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías, programado para el sábado 11 de octubre. En este caso, el descuento será del 35% con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000. Estas promociones buscan acompañar tanto las reuniones familiares como las celebraciones especiales.

Descuentos en consumo cotidiano

Más allá de las fechas puntuales, Cuenta DNI mantiene beneficios en rubros esenciales que alivian el gasto de las familias. Entre ellos se destacan:

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona y por jornada, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a tickets de hasta $15.000.

Universidades: 40% de descuento en comercios adheridos de universidades bonaerenses, también con tope semanal de $6.000.

Estas propuestas se suman a la política sostenida de Banco Provincia de impulsar el consumo local y apoyar a los pequeños comercios de la región.





Librerías, farmacias y cuotas sin interés

El esquema de octubre también contempla descuentos en rubros vinculados al estudio, la salud y el bienestar personal. Los lunes y martes habrá un 10% de descuento en librerías, sin tope de reintegro, lo que favorece el acceso a materiales escolares y de lectura. En tanto, los miércoles y jueves el beneficio será del 10% en farmacias y perfumerías, también sin límite de devolución.

Además, los comercios de cercanía que no son de alimentos contarán con una promoción especial de 3 cuotas sin interés todos los días, a través de las tarjetas Visa y Mastercard vinculadas en la aplicación. De esta manera, Cuenta DNI amplía su alcance hacia otros rubros de consumo que forman parte de la vida cotidiana de millones de usuarios en la provincia.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI

Especial Día de la Madre: 30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

30% de descuento, el sábado 18 y el domingo 19 de octubre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

35% de descuento el sábado 11 de octubre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

