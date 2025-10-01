Enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires realizaron este martes una olla popular frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para reclamar que falle a favor del sector en su reclamo de ingresar a la Ley N°6035, que rige a los profesionales de la salud porteños. La equiparación salarial ya fue ordenada por la Justicia en primera y en segunda instancia, pero el tribunal supremo de la Ciudad todavía no resolvió el asunto. El año pasado, el oficialismo aprobó en la Legislatura una ley que creó una carrera profesional paralela para el sector, pero los y las enfermeras denuncian que no resolvió la situación.

La protesta convocada por la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) se realizó desde las 13.30 del martes en Cerrito al 760, donde los y las enfermeras advirtieron que la Ley N°6767 aprobada el año pasado "no mejoró nada, las paritarias son de hambre y el Tribunal Superior tiene la oportunidad de terminar con la discriminación: que nos vea, que nos escuche y que falle a favor de la Primera Línea”. Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la ALE, expresó en el mismo sentido que "la situación es desesperante". "Cobramos menos del 50 por ciento que otros colegas, la mayoría somos mujeres, jefas de hogar, con dos o tres trabajos para parar la olla", agregó.

La presidenta de la asociación recordó que ya existen dos fallos judiciales por la cuestión, pero que "el GCBA apeló siempre para seguir discriminándonos". "Actualmente, el amparo se encuentra en manos del TSJ y podría haber una definición inminente. Llevamos años movilizándonos, conseguimos fallos judiciales favorables y ahora el tribunal tiene la palabra: o está con la enfermería o sigue siendo cómplice del maltrato”, advirtió.

El primer fallo judicial a favor de los y las enfermeras se produjo en noviembre de 2022, cuando la jueza Patricia López Vergara consideró que es "discriminatoria" la exclusión de la enfermería de la Ley 6.035 y ordenó al GCBA equiparar la situación laboral del sector al del resto de los profesionales de la salud. Ese fallo fue ratificado en diciembre de 2023 por la Cámara y desde entonces se espera la resolución definitiva del TSJ.