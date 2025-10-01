Los seis gobernadores que integran el grupo bautizado Provincias Unidas, se reunieron en Chubut desde donde enviaron un mensaje con cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei, pero también buscaron mostrarse como una alternativa de gobierno. El dato curioso es que se ofrecen desde la ya fracasada gran avenida del medio pero con un discurso similar al de los libertarios cuando afirman que la solución del país pasa por terminar con el kirchnerismo. Lo expresó el santafesino Maximiliano Pullaro cuando señaló que este nuevo grupo es "la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país".

El encuentro tuvo como anfitrión el gobernador chubutense Ignacio Torres y contó con la presencia de sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También estuvo el candidato a diputado nacional Juan Schiaretti.

Pullaro fue quien reforzó una idea mileista al señalar que Provincias Unidas es "la única posibilidad que tiene la Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país", pero también le apuntó a Milei: "No alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo". Es bueno recordar que la consigna contra el kirchnerismo la usó Milei para los comicios bonaerenses y perdió por 14 puntos porcentuales. Torres pareció no recordar ese hecho cuando dijo que “estamos podridos de elegir entre Cristina (Kirchner) y Milei. La motosierra no es la única herramienta”. A su turno, Llaryora fue más allá y lanzó una promesa a futuro: "En 2027 vamos a poner un presidente federal". También habló Schiaretti, quien sostuvo que Argentina va a “generar nuevas coaliciones” que “expresen los diferentes pensamientos políticos y sociales de nuestra sociedad” y llamó a consolidar una alternativa al kirchnerismo y Milei.