El 2025 fue un gran año para los shows de estadio, con la música nacional como fuerte protagonista. Noches agotadas en River, Vélez, Ferro, Huracán, Argentinos Jrs y All Boys. Rock, cuarteto, pop, todos los estilos y todas las edades.

Una de las caras más visibles de esa masividad al aire libre fue, sin dudas, Lali Espósito. El tour presentación de su último disco, No vayas a atender cuando el demonio llama, la llevó a agotar cinco Vélez. Récord total para una artista argentina.

Ya en el último trimestre del año, y con la sensación de que podría llenar varias noches más, comenzó a trascender la posibilidad de que en el 2026 se mude a un escenario más grande.

Lali habría estado al frente de las negociaciones y las fechas previstas serían 7 y 8 de marzo, en el Más Monumental. Ni la artista ni su entorno confirmaron la información, pero las redes se sacudieron ante la posibilidad de que el desembarco en River sea una realidad.

Lali ha manifestado en varias ocasiones su fanatismo por el club y su presentación en ese estadio ratificaría su buen momento artístico y profesional.

Los shows que recibirá el Monumental

La cancha de River se convirtió en sede obligada para los grandes shows internacionales y es uno de los estadios con mayor convocatoria en todo Latinoamérica.

Ya cuenta con shows confirmados y agotados para el 2026, y este año albergó citas históricas para el rock argentino -Airbag tuvo tres fechas- y recibirá el regreso de Oasis a Argentina.

En cuanto a los hermanos Gallagher, esta semana se confirmó que Richard Ashcroft será su invitado para telonear. Falta el anuncio de un posible artista argentino, teniendo en cuenta la ley que lo dispone.

Oasis tocará el 15 y 16 de noviembre. Pero una semana antes, Dua Lipa tendrá su debut en el Monumental: 7 y 8 de noviembre. La artista pop visita nuevamente Argentina y tendrá su presentación mas convocante, luego de convertir el Campo de Polo en una discoteca en 2022.

Maria Becerra también volverá a River, en este caso con su show 360°, mientras que Bad Bunny ya tiene tres noches agotadas para febrero.

Por otro lado, el 4 de octubre Kendrick Lamar también tuvo su recital en River, pero no agotó las entradas y la bandeja mas alta del Monumental -Belgrano, Sivori y San Martin altas- quedó vacía. Aun así, fue el primer artista de hip hop estadounidense en tener un show en solitario en este escenario.