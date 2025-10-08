Cuando faltan tan solo 38 días para que el público argentino presencie el reencuentro con los hermanos Gallagher, Oasis, la banda emblema de Manchester, confirmó la presencia del ex cantante de The Verve, Richard Ashcroft, como telonero del show.

La noticia de la vuelta de Oasis —que estaba separada desde el 2009—, con mezcla de incredulidad y alegría, se anunció hace más de un año. La venta de entradas fue caótica, la espera interminable y las especulaciones no pararon desde ese día.

¿Grabarán nuevo disco? ¿Habrá un documental? ¿Haremos llorar a Noel? ¿Quién será el show soporte? Esta última pregunta hoy tuvo su respuesta.

Richard Ashcroft, el hombre sin sombra

El eterno líder de The Verve es amigo de la banda desde sus comienzos. Es una amistad que lleva décadas, canciones dedicadas, respeto y cariño profundo.

Ese vínculo se profundizó al momento de ser elegido como "telonero" -artista invitado- de su regreso en Reino Unido. "Estoy orgulloso de formar parte de este momento histórico", afirmó Ashcroft.

Se trata de un hombre que los conoce, de un hombre que los Gallagher escuchan. Una actitud y una fortaleza a la altura de los días que, a priori, podían ser caóticos, pero que terminaron siendo una fiesta homenaje a dos de los mejores discos de los 90.

El hombre que no hace sombra es una forma de hablar de arista, por lo flaco y desgarbado de su aspecto. Y en verdad hace alusión a la lírica del tema Cast no Shadow, uno de los grandes éxitos de Oasis que Noel Gallagher escribió inspirándose en Ashcroft.

Un regreso esperado

Finalmente, Richard Ashcroft volverá a Argentina. Un lugar en el que ya tocó de manera solista y al que le tiene un amor particular: es fanático de Boca y forma parte del clube de ingleses que aman a Maradona.

Según él mismo declaró, disfruta cada visita a Argentina y es consciente del público que tiene en nuestro país. Por eso manifestó en varias oportunidades sus ganas de sumarse a esta gira en la etapa sudamericana.

Richard Ashcroft volverá a Argentina para tocar en dos River colmados, que respirarán y cantarán himnos que esperaron por años volver a ser cantados.