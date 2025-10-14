“Varones unidos es una organización de derechos humanos para los hombres”, decía Pablo Laurta el 10 de abril de 2018 en el Palacio de la Legislatura de Montevideo, recibía allí a Nicolás Marquez y Agustín Laje que presentaban “El libro negro de la nueva izquierda”. Este domingo Laurta, fundador de Varones Unidos, fue detenido en el hotel Berlín de Gualeguaychú acusado de asesinar a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio en las sierras de Córdoba. La detención fue capturada por las cámaras de seguridad del hotel que mostraban cómo el hijo de 5 años -cuya madre había sido víctima de un femicidio- observaba la escena.

“No tengo ningún tipo de relación con esta persona”, así fue como Agustín Laje se desvinculó de Pablo Laurta a través de su cuenta de X: ”Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel”. La aclaración a través de su cuenta de X fue después de que se viralizaran fotos y videos que lo muestran agradeciendo la invitación a “Varones Unidos” y compartiendo momentos junto al acusado de femicidio en 2018. Las fotos y los saludos no son la razón por la que se vincula al ideólogo libertario con el presunto femicida Pablo Laurta, sí lo es la batalla cultural que encarna Agustín Laje, sus esfuerzos por ocuparse de convocar a que los varones sientan supremacía sobre las mujeres y eso les parezca bien.

En 2018, tanto Nicolás Marquez como Agustín Laje no se habían hecho de la amplificación que tienen ahora, sin embargo ya disponían de un red internacional en connivencia con una parte del Estado que les permitía sentar las bases por la cruzada antifeminista que actualmente es parte del plan de gobierno en Argentina.

Alicia Deus, abogada de Derechos Humanos explica que legisladores uruguayos propiciaron que la agenda antifeminista pueda llegar al Palacio de la Legislatura: “Se les permitió llevar adelante un discurso de odio, que replican en las redes y que tienen consecuencias terribles como ha sido esta”, dijo. Según el diario El País, quien gestionó la charla junto a las organizaciones mencionadas fue el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, quien no estuvo presente en la charla ese día.

Hace un mes Alfonsina(2) y Francisco (6) fueron encontrados junto a su padre muerto dentro de un auto en el arroyo Don Esteban en Mercedes, Uruguay. El crimen conmocionó al país vecino . El padre era Andrés Morosini, los había secuestrado de la casa de su expareja, Micaela Ramos, en la ciudad de Mercedes. El 4 de septiembre -antes de que se develara el crimen- la ex mujer publicaba en redes mensajes desesperados pidiendo ayuda y Varones Unidos se hacía eco del caso: “Nuestra posición con respecto al caso Morosini es que está en todo su derecho de llevarse a sus hijos y a su mujer a donde le venga la gana. Ese es el significado de la patria potestad”. Más tarde el mensaje fue eliminado, luego de que se conociera el doble femicidio en Córdoba la cuenta de Varones Unidos también fue dada de baja.

Luna Giardina realizó una denuncia el 17 de octubre de 2023, un año más tarde la justicia cordobesa le otorgó una perimetral y botón antipánico. La denuncia figuraba en la página web de Varones Unidos como denuncia falsa.

Varones Unidos fue una de las organizaciones involucradas en la elaboración de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, aprobada bajo la administración de Lacalle Pou. Esta legislación introdujo cambios en el Código de la Niñez y la Adolescencia y se fundamentó en la premisa de que la violencia contra la mujer no constituye violencia directa contra los hijos. La ley permite la revinculación de niños, niñas y adolescentes con individuos que han sido procesados por violencia de género, incluidos aquellos con antecedentes de violencia y abuso.

La Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad CLAEH (UCLAEH) presentó en 2024 el informe clave "Denuncias falsas de Violencia Basada en Género en Uruguay". La principal conclusión del estudio es contundente: las denuncias falsas en esta materia son insignificantes en el país. Para llegar a este resultado, la UCLAEH analizó 89 expedientes judiciales tramitados entre 2021 y 2023 donde se formalizó a alguien por calumnia o simulación de delito, además de examinar 23 sentencias de los Tribunales de Apelaciones de Familia, Penal y la Suprema Corte de Justicia.