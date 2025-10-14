La exministra de Economía, Felisa Miceli, explicó este martes por la 750 qué hay detrás del salvataje de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei y aseguró que, pese a los dichos del ministro Luis Caputo, esta movida de ninguna manera va a ser gratuita para el país, y que es esperable que movida tenga un correlato político.

Al ser consultada por la intervención del Tesoro norteamericano en el mercado cambiario local, comenzó señalando con ironía: “Nos puede llegar a salir dólares de las orejas, pero no van a ser nuestros. Van a ser de los verdaderos dueños que están intentando, con esta maniobra, quedarse con todo lo que es valioso en nuestro país”.

En este punto, dijo, la intervención de Donald Trump no será gratuita: “Hay que aclarar a qué costo vienen estos dólares. Aparentemente, a ningún costo. Caputo se encargó de decir sin que nadie le pregunte nada, que no piden nada a cambio. Y eso es llamativo, porque no existe en las relaciones internacionales económicas, nada que se otorgue gratuitamente. Siempre hay contrapartes”.

“Es falso eso de que no piden nada a cambio. No es algo que sea habitual en las relaciones entre países. Siempre hay negociaciones para obtener algún beneficio. Me parece que esto es una de las mentiras más de las que este Gobierno nos tiene acostumbrados”, añadió, en todo escéptico.

Luego, dijo: “Yo quiero ver cuando se sepa, quizás hoy a la tarde después de la reunión con Trump, qué va a pasar con la letra chica del acuerdo. Porque esta intervención del Tesoro de Estados Unidos en la venta de dólares –porque nos venden dólares como si fuesen el Banco Central de Argentina– no es gratis”.

“En el medio hay tres bancos internacionales, seleccionados por el Tesoro de Estados Unidos. Y nada es gratis: imagínese la audiencia qué pasa con bancos en el medio. Los bancos no mueven un dólar gratuitamente. ¿Por qué sería este movimiento?”, añadió.

Sobre la hipótesis de que toda la movida se hizo para “salvar” a inversionistas estadounidenses, dijo: “Aquí a mí me hace pensar, porque mucho se ha dicho de la operación financiera en sí va a beneficiar a Robert Citrone–amigo de Scott Bessent– y a los agentes del más alto nivel de Wall Street, operadores financieros de alto voltaje, que el objetivo es salvar a los amigos, pero acá el objetivo es geopolítico”.

“Si en el medio salvan a los amigos, es un objetivo secundario. Pero Trump no se mete en esto para salvar amigos, sino que lo hacen porque Estados Unidos no se puede dar el lujo de perder el único aliado –subordinado– que tiene en la región”, precisó sobre este tema.

Tras lo que cerró: “Porque tiene todos presidentes que vienen de sectores que son más de izquierda que conservadores de derecha: Brasil y México son países de una importancia en cuanto a magnitudes muy altos. Ambos países están gobernados por presidentes que no juegan el mismo rol que Milei”.