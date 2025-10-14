La Selección argentina se enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional, con la duda de la presencia de Lionel Messi. El encuentro se disputará en el Chase stadium de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21:00.

La Albiceleste viene de ganarle 1-0 a Venezuela con un gol de Giovani Lo Celso, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA.

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, Liones Scaloni planea repetir tan solo dos futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, y el volante del Real Betis.

La gran duda es si Messi jugará. En principio, todo parecería indicar que el capitán iría de arranque en el cruce ante Puerto Rico, pero habrá que esperar hasta último momento para conocer si finalmente integrará el once titular que saltará campo de juego del Inter Miami, su actual club.

El sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Argentina vs. Puerto Rico: probables formaciones

Estas son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del encuentro:

Amistoso internacional

Argentina – Puerto Rico

Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos.

Árbitro: a confirmar.

Hora de inicio: 21.00.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.

Cómo ver en vivo Argentina vs Puerto Rico

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.