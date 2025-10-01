El estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, la casa de Gimnasia, sufrió actos de vandalismo en uno de sus paredones, precisamente donde se encuentra un mural del astro e ídolo popular Diego Armando Maradona, entrenador del Lobo entre 2019 y 2020.

El mosaico amaneció este martes con manchas de pintura roja, lo que supuso un ataque por parte de hinchas del clásico rival Estudiantes. No sólo el mural de Maradona apareció vandalizado sino, también, símbolos populares e ídolos del club que estaban pintados en los alrededores de estadio.

El homenaje al campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 se inauguró en 2021 por el colectivo Armando Gimnasia. Se especula que el acto vandálico se dio entre la noche del lunes y el martes por la madrugada.

Tras conocerse la noticia, socios de Gimnasia se acercaron a las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo para realizar trabajos de limpieza, logrando recuperar buena parte del mural de Maradona y el resto de las intervenciones dañadas.