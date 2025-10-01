El juez penal Rodrigo Santana dictó ayer la prisión preventiva por dos años para Rodrigo Ortigala, ex mano derecha del narco condenado a prisión perpetua Esteban Lindor Alvarado, en una investigación por tres tentativas de extorsión a comerciantes de la ciudad. Junto a él también quedó detenido por el mismo plazo, pero con prisión domiciliaria, el co-imputado Alejandro Belinatto. estos delitos fueron cometidos bajo la tutela de "Guille" Cantero, en quien buscó respaldo luego de su pela con Alvarado. Sus blancos fueron dos agencieros y el dueño de un galpón a quienes les exigieron pagos de entre 10 mil y 30 mil dólares. No era la primera vez que acusaban a Rodrigo por extorsiones, ya que fue condenado en 2023 por haber enviado información al clan Cantero para que apriete a un financista del microcentro de Rosario que tuvo que irse de la ciudad.

El entramado de extorsiones que desde hace años golpea a comerciantes rosarinos sumó un nuevo capítulo judicial. En una audiencia imputativa, el fiscal Federico Rébola acusó a Rodrigo Ortigala y a su cuñado Alejandro Fabio Belinatto de haber protagonizado una serie de maniobras contra tres empresarios del rubro automotor. La saga incluyó mensajes intimidatorios, exigencias millonarias en dólares y un ataque armado que terminó con una víctima fatal.

El primer blanco fue Edgardo Omar Velázquez, dueño de la concesionaria Autos Rosario Norte, en Bulevard Rondeau al 4100. Todo comenzó el 12 de abril de 2021, cuando un supuesto cliente se presentó en su local, pidió hablar directamente con él y, al retirarse, le dejó una frase que marcaría el inicio del hostigamiento: “Mi jefe es Cantero”.

Esa misma noche, a las 23.08, Velázquez recibió el primer WhatsApp: “Omar… hoy fue un amigo para ver si podemos llegar a un acuerdo… con unos números”. Minutos después, llegó el pedido concreto: “No amigo, queremos 25 verdes… te cansaste de estafar y emponchar autos por años… pero bueno, acá estamos”.

En los meses siguientes, los mensajes se multiplicaron desde distintas líneas. “Sabés que no es chamuyo… te gustó la dulce, tenés que aguantar la salada”, lo amenazaron en abril. En agosto, las intimidaciones escalaron: le mandaron la foto de su concesionaria y le advirtieron: “Vas a pagar lo que debés porque los pibes están dando vuelta”.

El 8 de agosto de 2021 la amenaza se volvió plomo: dos hombres en moto dispararon contra la fachada del local. Los impactos destrozaron vidrios y un parabrisas. En la vereda, Marta Agüero, de 62 años, que esperaba el colectivo, cayó fulminada por un paro cardiorrespiratorio tras el ataque.

El expediente también abarca las extorsiones a Marcelo Mazzaferro, dueño de otra concesionaria en la zona de Servando Bayo y Mendoza, a quien le reclamaron hasta 30 mil dólares, y a Ezequiel Villar, que recibió pintadas con su nombre y el reclamo de dinero en la puerta de sus cocheras. En todos los casos, los emisarios se presentaban como enviados de “Guille Cantero”.

El análisis de antenas telefónicas, cruces de llamadas y registros de líneas permitió vincular a Ortigala como usuario de los números usados para las amenazas, mientras que Belinatto habría aportado su propia línea para reforzar la maniobra.

En su declaración, Velázquez relató: “Hace tiempo vengo recibiendo amenazas telefónicas por parte de personas que no conozco, que me piden dinero a cambio de una supuesta protección. Hechos que ya denuncié”.

El 22 de septiembre de este año, la policía detuvo a Ortigala y Belinatto tras allanamientos ordenados por la Justicia. La Fiscalía los imputó por tentativa de extorsión agravada con arma de fuego, en concurso con otros hechos similares. La causa no sólo desnuda la presión criminal sobre comerciantes, sino también el modo en que la violencia armada se entrelaza con la economía local.

Cabe recordar que Rodrigo Ortigala fue la mano derecha de Alvarado hasta que, por una cuestión íntima, ambos se tomaron a golpes de puño cuando circulaban en un mismo vehículo, y desde entonces se rompió la relación. La hermana de Rodrigo, Mariana, fue testigo en el juicio contra Alvarado y eso le costó una balacera en las piernas cuando salía de su casa de Roldán.

Ambos finalmente aportaron datos en el juicio en el que el narco fue condenado a prisión perpetua por homicidio, asociación ilícita, extorsiones y lavado de activos. Desde entonces, buscaron protección en la banda archienemiga de Alvarado, Los Monos, liderada por la familia Cantero.