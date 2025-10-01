Un enfermo de PAMi terminó detenido ayer en una investigación sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, concretamente de ampollas de fentanilo y la comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud de comercialización prohibida. La pesquisa la hizo el Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo de los Fiscales Javier Arzubi Calvo, Matías Mené, Martín Uriona y Soledad García, con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a cargo del doctor Matías Scilabra.

Se trata de una investigación centrada en posibles maniobras de comercialización que realizaría una persona identificada como LEB, quien sustraería esas sustancias en abuso de sus funciones como enfermero del Policlínico PAMI 2 de ROSARIO, donde se desempeña laboralmente desde el año 2014.

Durante el año 2023 el enfermero le habría vendido ampollas de Fentanilo a un joven de la ciudad de Rosario y también otra sustancia disimulando su carácter nocivo. En relación a esta última, se trata de un elemento medicinal de uso hospitalario cuya comercialización no se encuentra autorizada con un alto potencial lesivo para la salud.

El consumo de estas sustancias podría incluso estar relacionado con el fallecimiento del joven en agosto del año 2023.

En el curso de la investigación brindó colaboración la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI) y el Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario.

Ayer se llevaron a cabo cuatro allanamientos en domicilios vinculados al mismo y también respecto del lugar donde se desempeña como enfermero. Esas medidas fueron desarrolladas por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas,Uesprojud y Seinaros Rosario todos de la Gendarmería Nacional Argentina.

El mismo quedó detenido y en las próximas horas se formalizará la investigación; interviene en el caso como Juez de Garantías el doctor Román Lanzón.

En su domicilio particular, entre otros medicamentos, fueron secuestradas varias ampollas de Fentanilo y Bromuro de Vecuronio.