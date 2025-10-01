Desde Estados Unidos le pidieron gobernabilidad y "coalition building" y el presidente Javier Milei no perdió el tiempo en obedecer y comenzar a tragar sapos. Primero, se supo que había intercambiado mensajes de WhatsApp con Mauricio Macri. Pero luego el ex presidente reveló que el domingo hubo un encuentro entre ambos en la Quinta de Olivos, después de un año de no hablar. Allí, según Macri, le dijo sus "verdades". Lo que trascendió fue que le sugirió cambios de Gabinete después de las elecciones, que cuestionó la forma en que llevó adelante las campañas en el AMBA y que le dejó su mirada (bastante oscura) sobre el devenir económico. Milei, según dicen
Los detalles del encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri
Amigos o enemigos según mande la ocasión
Lo que parecía imposible hace poco tiempo, sucedió. Macri volvió a Olivos para reunirse con el Presidente. Los detalles del encuentro.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.