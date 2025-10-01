Un año después de haber publicado ¡Cocoliche!, su primer LP, que navega por el mar del rock psicodélico y el autodescubrimiento, Lichi finalmente lo va a presentar en Buenos Aires, este domingo 5/10 en Niceto Club. Es que su presencia en festivales le hizo retrasar la presentación porteña y, en un gesto de justicia poética, decidió hacerlo para el aniversario con algo así como su propio festival, con Shoosh como apertura y una after party con dj sets de Lichi, Benito Cerati, BB Asul, Lusio y Santiaxis.

La música es una constante en la vida de Lichi, le llegó a una edad muy temprana. "A los cinco ya leía, escribía y tocaba el piano; no sé qué tocaba, pero tocaba", le cuenta al NO Lisandro Ruíz Díaz, mientras toma una Pepsi común en un bar en Parque Centenario. El músico, de 32 años, nació en Rafaela, Santa Fe, una ciudad tranquila. Es el mayor de seis hermanos, hijo de una profesora de piano y un psiquiatra. Y apenas aprendió a leer y escribir, con la misma intensidad aprendió a tocar un instrumento.

Le gustaba escuchar música y sacarla de oído, ya que no sabía leer partituras (duró un mes en la escuela de música). Tocaba canciones de Harry Potter y Star Wars, se había copado con las películas. Luego, a los 12 o 13 empezó a pensar que podía escribir una canción propia. Ya tocaba la guitarra y se hacía preguntas casi existenciales: "Cómo iba a hacer aparecer una canción. Cómo va a existir si no existe. Cómo la voy a hacer yo, de dónde la voy a sacar si no la copio de una peli." Ahí empezaron a salir sus primeras composiciones y comenzó a cantar.

La exploración de la mano de Internet fue clave: "Yo era muy MTV. Green Day con American Idiot, pero también Hilary Duff, Britney. Todo lo que había en la tele para mí era lo único que existía. Bueno, sabía que existían, por ejemplo, los Beatles y me gustaban también. En algún momento hice un clic y caí en que había mucha otra música que no pasaban en la tele. Fue muy vinculado a tener Internet que no se cortara cuando hablabas por teléfono: The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin. Me di cuenta de que había música que había existido en otra época y la podía escuchar en el presente. Y ahí empecé a tirar de ese hilo y descubrir lo que más me gusta: el rock clásico de los '70".

A los 15, junto a su amigo Gabo, empezó el derrotero de las bandas que tuvieron juntos, que las resume con un solo nombre, Los Usuarios, ya que las denominaciones fueron variando. Hacían indie-folk y duraron aproximadamente 10 años en ese plan. En el medio, a los 18, Lichi se fue a estudiar Comunicación a Rosario. Junto a Gabo descubrieron la escena de la gran ciudad cercana y tocaron en diferentes lugares.

Hasta que, luego de varios años intentándolo, Lichi se cansó de estudiar y comenzó a trabajar en publicidad. En la época macrista lo echaron y alguien le recomendó que utilice sus saberes para abrir un canal de YouTube. Empezó a subir canciones y de paso se convirtió en youtuber. Llevó a fondo la idea de comunicar, que primero había desarrollado escribiendo canciones, esta vez haciendo videos y hablando a cámara.

Foto: Cecilia Salas





"Siempre tuve interés por comunicar cosas. Siempre fui el niño callado, vergonzudo. Mi papá y mi mamá no me habían escuchado cantar hasta que me fueron a ver a mi primer recital, ahí se enteraron que cantaba. Escribir o hacer canciones eran formas de comunicar, que no implicaban lidiar frente a frente con una persona y hablarle, con las miradas. Esa fue la semilla de lo que después fue tener un canal de YouTube."

Creó contenido queer, lo que lo llevó a hablar de su intimidad y el descubrimiento de la asexualidad: "Hablé de mí casi sin quererlo, pero porque la gente me lo pedía. Cuando estaba en Rosario estaba en pareja con Dani, la chica de mi primer single, que al principio no era ella, era él. Yo siempre fui gay, tenía un novio que transicionó en medio de la relación. Y eso lo hicimos público por YouTube, digamos. Se preguntaban ¿por qué novia si sos gay? Y claro, era más complejo".

"Ahí empezamos el debate de las etiquetas, que las etiquetas no le terminan de servir a todo el mundo, porque es más complejo, y las personas no binarias… A partir de eso hubo una discusión pública a través del canal para tratar de entender estas cosas y yo de entenderme a mí. Cuando descubrí la asexualidad y descubrí que un poco me servía esa palabra, a las dos semanas hice un video, como diciendo 'Miren lo que encontré. Esto me re sirvió saberlo y quizás a ustedes también', y efectivamente del otro lado a mucha gente le sirvió. El canal es Lichi y las Cuestiones porque son preguntas que me hago en voz alta casi."

Llegó a casi 100.000 suscriptores y vivió de YouTube. En el presente conserva su cuenta y la usa, pero ya no tiene el foco en vivir de eso. En relación a la música, cree que la gente le baja el precio por ser youtuber. "Lo hablé en terapia esto, quién soy, cómo me defino. Estaba todo el tiempo queriendo demostrar que soy un músico y que sé cosas complejas de la música. Cuando salió el line up del Lollapalooza el año pasado, puse Lichi en el buscador de Twitter para ver qué se decía. Mucha gente estaba contenta de que tocaba y mucha otra decía '¿El youtuber? No entiendo'. Yo pensaba 'cómo odio esto', pero también 'bueno acabo de sacar el disco, ¡escuchen!'. Sé que hago un montón de cosas, pero a la vez las tengo que explicar y ver cómo las vendo. No hace mucho cambié el canal de YouTube, le puse Lichi y las Cuestiones. Y ee puse en la descripción: 'cuando no estoy haciendo canciones, estoy viendo qué onda las cuestiones'. Y cuando escribí eso, pensé: 'Listo. Lo expliqué'."

Casi al mismo tiempo de YouTube, Lichi comenzó su momento solista: decidió colgarse la guitarra eléctrica y adoptar el tono íntimo también en la música. Su primer EP, Dani, se convirtió un himno de culto no binarie.

Todos los colores a la vez

Luego de 10 años en Rosario, Lichi se mudó a Buenos Aires. El imán de lo nuevo se hizo presente. Sacó unos singles y un EP llamado Lichi, y llegó la pandemia. El canal de YouTube explotaba. Las composiciones también. De esta forma, el camino se iba allanando para llegar a ¡Cocoliche!, el primer álbum. Pero para eso, antes tenía que terminar de escribir su primer libro, la novela autobiográfica ¿Cómo se llama esta canción de amor?.

Lichi no perdió el tiempo, pero, paradójicamente, asegura que siempre llegó tarde a todo. Llegó a esta conclusión luego de escribir su libro, por el que tuvo que rememorar su vida: "Un factor común en casi todos los capítulos era que siempre llego tarde a lo que quiero: me gustan los chicos, las chicas, un proceso y a los 19 recién conozco un chico y veo que onda y todo así. La facultad… Y cuando estaba terminando el libro, me estaba haciendo muy amigo de Melanie Williams [quien al cierre de esta nota hizo pública su transición y su nuevo nombre, Meien Williams]. Le dije: me queda una semana, lo entrego, voy a tu casa y empezamos a hacer un disco. Estaba con la idea de hacer el disco que siempre quise hacer".

El mito del músico que en su adolescencia o juventud crea la obra que lo marcará para siempre, todo eso puede generar presión. ¿Qué pasa cuando lo que deseas llega después de los 30? Bueno, puede llegar a ser un cóctel-cocoliche concentrado y potente. El álbum es luminoso, a veces juguetón, a veces existencialista. Lo sonoro va de la mano de la psicodelia y la influencia del rock argentino, como Spinetta. Lichi incluyó una composición de la adolescencia, "Cuando la barca", en la que claramente resuenan las bandas de rock local de los '70. Las repercusiones de sus cercanos coincidieron que el disco sonaba "re Lichi".

¿Cómo es Lichi entonces? Porque hay una distancia bastante importante entre el chico tímido y lo psicodélico.

Tímido y estructurado. La psicodelia me sirvió para decir "Ah, mirá, se pueden derretir los bordes de las cosas, se pueden todos estos colores, el enchastre. El mundo es un quilombo, ¿y yo estoy tratando de ver en qué cajón entra cada cosita?" Igual siempre me gustó Pink Floyd, pero nunca lo había llevado a la práctica. Hay una entrevista al Indio Solari en la Rolling Stone en la que dice que era un psicodélico y que la psicodelia era una cosa que te sacude, como una tormenta eléctrica que no te esperabas. Y yo dije, "Sí, claro, es la psicodelia el camino. Es lo inesperado". Hay algo con ¡Cocoliche!, que la gente siempre vincula la psicodelia con cosas re flasheras y drogarse.

¡Claro!

Y yo un chico de Rafaela, donde las cosas eran muy sencillas… Si caminás por Rafaela y el kiosco de la esquina cambió el cartel, decís: "Wow, mira, cambió el cartel". Te das cuenta, porque la ciudad la ves siempre igual. Y acá en Buenos Aires hay un montón de estímulos visuales y cositas y mirás para arriba y los edificios, las ventanas y los adornitos. Y hacés una cuadra y pasás por una calle por la que nunca habías pasado.

Muchos estímulos.

Lo psicodélico es casi lo más normal, porque todo es un lío de colores, de cosas y de recursos. Al mismo tiempo, estamos en la época donde es más fácil acceder a todo y todos escuchamos tres canciones, vemos las mismas dos pelis y hablamos de los mismos tres temas en Twitter. Entonces pensé que hay que abrir los ojos y empezar a ver lo mismo pero desde otras perspectivas. Empecé a pensar mucho en esas cosas. De hecho, nunca tomé alcohol. La marihuana la probé hace un año y medio, dos. Y la gente me decía: "Ah, probaste la marihuana e hiciste ese disco". No, fueron dos cosas en paralelo que no se tocaron.

Me sorprende más lo del alcohol, porque hay mucho imperativo: la gente te quema la cabeza en general si no tomás alcohol.

A la gente le sorprende más eso, sí. Total. Es re incómodo no tomar alcohol porque la gente siempre supone que tenés un problema o fuiste muy alcohólico y te recuperaste. Yo soy como un niño con el paladar: me gusta la Pepsi, los chocolates.

¿Hay un tema con el control también? Pienso en las drogas o el alcohol que en ciertas cantidades te hace perder un poco el control del cuerpo y como sos estructurado…

Sí, puede haber algo de eso, como un miedo a enloquecer. Miedo a eso que después lo hice bandera, esa tormenta eléctrica del Indio Solari. Miedo a que se salga algo de control o de los bordes. Un día me dije: "Todo se tiene que salir de todos los bordes porque todo se sale de los bordes, no se puede controlar nada". El porro me encanta ahora. Cuando lo probé fue como: "Ah, soy yo, igual". Y este cambio de estado que me presenta la marihuana es el mismo que cuando me enojo, cuando estoy contento, son estados. No existe vivir la vida como dirían "a pelo", porque siempre estás cruzado por el pensamiento, por el contexto, por el lugar donde estás.

Foto: Cecilia Salas





Por la ansiedad…

Yo sufrí ansiedad mucho tiempo, era un gran problema y ahora realmente soy una persona muy tranquila. Y son dos estados, el Lichi superansioso y el que no. Me parece menos peligroso el estado al que me lleva la marihuana que al que me lleva un enojo o al que me lleva el estar en un lugar con gente que no conozco, que no me gusta y que no entiendo por qué estoy ahí.

Volviendo a ¡Cocoliche!, ¿cómo fue hacerlo? ¿Y la dinámica con Meien?

Él todavía vivía en Bernal en una casita con un patio y un montón de gatos y yo fui todos los martes, me tomaba un bondi largo e íbamos viendo las canciones desde la uno. Nos gusta la misma música, tenemos un mismo lenguaje. Lo produjo, pero no es que lo hizo aparecer. Yo tenía todo el disco en la cabeza, pero no sé tocar los botones de la compu.

Lo bajó a tierra.

Era como decirle "No, acá el sintetizador tiene que entrar más como un río" y él entendía perfecto lo que yo quería. Era muy emocionante para él y las canciones le encantaban, nos retroalimentamos. Fue un año y dos o tres meses de ir todos los martes y ver cómo el disco iba apareciendo de a poco, era flashero porque sonaba como quería. Estoy con mi deseo en el presente. No es que me voy a dar cuenta dentro de tres años que yo lo quería hacer distinto. Pensaba en por qué no hice esto antes, si siempre me gustó esto. Alguna parte de mí sabía que tenía que sonar así. Me sobrepasaba la idea de que un día iba a poder decirle a alguien: "Tomá, yo hice esto", y que fuera este disco.













